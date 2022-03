Uz ovaj trik skuvaćete najbolju TURSKU KAFU – mirisnu i neodoljivo ukusnu

Iako zvuči jednostavno, ukusnu tursku kafu nije nimalo lako pripremiti. Zaljubljenica u kulinarstvo je na svom blogu otkrila male tajne koje će vašu kafu učiniti mirisnijom i ukusnijom, a aromu nezaboravnom.

“Ljubav prema kafi sam nasledila od majke”, piše blogerka Ajsegul na blogu Foolproofliving. Za nju je šoljica turske kafe svakodnevni ritual kroz koji je obevazan sa prijateljima i članovima porodice.

U Turskoj, kada dođete nekome u posetu, prvo pitanje nije da li pijete kafu, nego kakvu želite. Misli se na količinu šećera, a očekivani odgovori su: bez šećera, vrlo malo šećera što obično znači jednu do dve čajne kaščice ili slatku što podrazumeva tri do četiri kaščice. Kad ste izrazili svoje želje, odgovornost domaćina je da pripremi upravo takvu kafu.

Šta vam je sve potrebno

hladna voda

turska kafa: razlika između turske i bilo koje druge mlevene kafe je u tome što je turska finije mlevena.

Iako uz mlinac za kafu mešavinu možete da pripremite i sami, danas se može kupiti već gotova u većini radnju

bakarna džezva

šoljice za kafu

šećer

Kako skuvati kafu

Za kuvanje kafe ne treba vam neka posebna veština sve dok imate na umu nekoliko jednostavnih trikova, prenosi Blic žena.

Voda: uvek koristite hladnu vodu, a za tačnu količinu potrebne kafe odmerite broj šoljica za kafu. Kada je u pitanju količina vode prema turskoj kafi, moje pravilo je jedna i po “šoljica” vode po šoljici. Pritom je šoljica ona u kojoj ćete kafu poslužiti, a ne uobičajena merna šoljica, navodi Ajsegul .

Kafa i šećer: Za svaku šoljicu kafu treba vam čajna kašicica mlevene kafe. Ako pripremate kafu sa šećerom, dodajte ga odmah na početku. Ali ako neko od vaših gostiju ne voli slatku kafu, skuvajte je bez šećera i prelijte u šoljicu, a u ostatku kafe u džezvi dodajte šećer za druge goste i promešajte.

Dakle, postavili ste džezvu sa hladnom vodom na srednje jaku vatru i kad provri dodali ste kafu. Pričekajte da se smesa podigne. To će potrajati nekoliko minuta, pa dobro pripazite. Kako se kafa zagreva, na vrhu se stvara tamna pena. Običaj je tursku kafu servirati s penom na vrhu. Zato pre nego što voda ponovo proključa, čajnom kašičicom deo te pene prebacite pojedinačno u svaku šoljicu, a zatim vratite džezvu na vatru. Kad kafa zakipi, prelijte tečnošću do pola šoljice preko pene koju ste već ranije stavili. Zatim džezvu vratite na vatru i zakuvajte ostatak kafe još 10 do 15 sekundi, a potom time napunite šoljice do vrha.

Kako poslužiti kafu

Kafu uvek poslužujemo s hladnom vodom jer na taj način omogućujemo gostu da vodom pročisti nepce pre ispijanja prvog gutljaja kako bi mogao uživati u aromi kafe.

