Veliku grešku pravite ako ove namirnice držite u kesi

Prehrambeni tehnolog otkriva koje namirnice ne bi trebalo da stoje zajedno i zašto, ali i koje nikako ne treba da držimo u kesi…

Navika većine nas je da sve voće koje kupimo držimo zajedno, u istoj posudi, a isto važi i za povrće. Međutim, kako je objasnila prehrambeni tehnolog dr Ana Kalušević u RTS Ordinaciji, time pravimo veliku grešku.

Ove namirnice nikako ne treba držati zajedno:

„Vrlo često su nam u činijama sa voćem baš ove voćke, to je u suštini klimakterično voće, a to znači da je to voće koje nastavlja sazrevanje i nakon berbe, intenzivno diše. Čim intenzivno diše, otpušta gas, biljni hormon koji daje signal i okolnom voću da sazreva, čime se ostalom voću ubrzava propadanje“, pojasnila je ona, dodavši da iz istog razloga ne bi trebalo da držimo zajedno paradajz i krastavac.

„Paradajz isto spada u klimakterično povrće, što znači da će duže trajati ako stoji odvojeno od krastavca“.

Ona je naglasila i da grešimo u tome što paradajz držimo u frižideru pa nam često ima „blantav“ ukus, te da bi bio mnogo ukusniji ukoliko bi ostao na sobnoj temperaturi. I ne samo paradajz, evo šta još ne od povrća ne treba držati u frižideru!

„Paradajz, lubenica, krompir, luk… Nije štetno da se drži u frižideru, samo je senzorni utisak mnogo bolji ako se ne drži“, objasnila je.

Prehrambeni tehnolog objasnila je i da postoje namirnice koje ne bi trebalo da držimo u kesama, a među njima su banane, smokve, breskve, kajsije, kivi, šljive, dinje, paradajz i pečurke.

„Uticaćemo na skraćenje roka trajanja, odnosno brže propadanje zbog onog intenzivnog disanja. U nekim slučajevima dobro dođu papirne kese, još bolje da je spakovano u kutijice, neke kontejnere ili ako imate platnene vrećice i slično“.

Kada je reč o pečurkama, napomenula je da njih treba držati u frižideru, ali ih ne treba prati niti seći mnogo pre upotrebe jer im to skraćuje rok trajanja, koji je inače maksimalno pet-šest dana.

