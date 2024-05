Zaboravite na uobičajeni roštilj! Ovaj sastojak će oduševiti vaše prijatelje

Ovo je idealno vreme za uživanje na otvorenom uz roštilj, a što se tiče 1. maja, nije loše osvežiti jelovnik novim receptima. Umesto tradicionalnih, možete se odlučiti za nešto drugačije – prvomajske ražnjiće od povrća.

Marinirano i sočno povrće stavlja se na roštilj za pravu eksploziju ukusa. Ovi ražnjići su sjajan izbor ne samo za one koji poste ili ne jedu meso, već i kao osvežavajući dodatak bilo kojem obroku.

Recept:

– Glavica karfiola

– 3 tikvice

– 2 crvene paprike

– 500 grama šampinjona ili bilo kojih pečuraka

– So

– Biber

– Maslinovo ulje

– Limun

– Beli luk

– Ruzmarin

– Peršun

Povrće lepo operite – tikvice iseckajte ili na kockice ili na deblje krugove, paprike na kockice, šampinjone na polovinu.

U posudu sipajte so, biber, maslinovo ulje, isitnjen beli luk, naseckan ruzmarin, peršun i iscedite limun.

Sve povrće stavite u posudu i ostavite da se neko vreme marinira.

Potom uzmite veće štapiće za ražnjiće i ređajte – tikvicu, papriku, šampinjone, i po cvetić karfiola, sve do kraja štapića.

Roštiljajte vaš ražnjić dok ne dobije lepu zlatnu boju, otprilike 20 ak minuta na žaru koji je malo manje temperature od one za meso.

Prijatno!

