Znate li da i ZAMRZNUTO MESO ima rok trajanja?

Vrlo je važno voditi računa o roku trajanja hrane, posebno o pokvarenom mesu

Mnoge domaćice kupe meso, pa ga odlažu u zamrzivaču. Pitanje je koliko dugo meso može da stoji tako zamrznuto

Nema svaki komad mesa isti rok trajanja, kao ni svaka vrsta mesa.

Piletina i ćuretina

Celi pilići i ćurići u zamrzivaču mogu biti do godinu dana. A ukoliko zamrzavate njihove komade poput prsa, bataka, karabataka i krilaca, trebalo bi ih iskoristiti u roku od 9 meseci, dok iznutrice ne bi smele stajati zamrznute duže od 3-4 meseca.

Svinjetina

Sirova svinjetina slično se zamrzava kao govedina i drugo meso. Ako svinjetinu iseckate na kockice i smrznete, tako može stajati 4-6 meseci, a pečena 4-12 meseci. Prerađena svinjetina, poput slanine, kobasica, viršli, šunke i slično, može biti u zamrzivaču 1-2 meseca.

Govedina, teletina i jagnjetina

Kada je reč o svežem mesu ono može trajati i nekoliko meseci, zavisno od vrste mesa. Sirovi odresci mogu se čuvati u zamrzivaču šest do 12 meseci. Kotleti, međutim, traju kraće zbog kostiju – od 4-6 meseci. Pečeno meso može biti smrznuto između četiri meseca do godine.

Mleveno meso

Nevezano o kojoj vrsti mevenog sirovog mesa se radi, ne bi trebalo držati ga u zamrzivaču duže od 3-4 meseca.

Rok čuvanja mesa u zamrzivaču po vrstama:

Svinjetina s kostima – 4 do 6 meseci

Svinjetina bez kosti – 4 do 12 meseci

Jagnjetina i teletina – 9 meseci

Govedina s kostima – 4 do 6 meseci

Govedina bez kosti – do 12 meseci

Celo pile ili ćurka – 12 meseci

Komadi piletine ili ćuretine – 9 meseci

Mevena ćuretina ili svinjetina – 3 do 4 meseca

Iznutrice – 3 do 4 meseca

Slanina – mesec dana

Kobasice – 1 do 2 meseca

Viršle – 1 do 2 meseca

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.