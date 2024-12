Znate li koliko dugo papir za pečenje sme da stoji u rerni? Ovo je maksimm, upozoravaju stručnjaci

Papir za pečenje važno je kuhinjsko pomagalo u mnogim domaćinstvima

Papir za pečenje premazan je s obe strane tankim slojem silikonskog premaza, što pomaže da se hrana ne lepi za pleh ili neki drugi sud tokom termičke obrade.

Pečenjem s njim mi ne samo da ne moramo da dodajemo ulje, mast i buter kako bismo sprečili lepljenje hrane, već i proces čišćenja suda u kome se hrane peče postaje lakši.

No, da li znate koliko dugo papir za pečenje smete da ostavite u rerni?

Naime, on ima visoku otpornost na toplotu, ali ipak postoji neka granica. Proizvođači obično preporučuju korišćenje papira za pečenje na maksimalnoj temperaturi do 220 stepeni celzijusa. Uz to, najbolje bi bilo da ne ostane u upaljenoj rerni duže od 30 minuta, savetuje Punkufer.

Preporučeno vreme pečenja

Čak i ako temperatura pečenja pređe dopuštenu granicu ili preporučeno vreme, papir za pečenja će biti bezbedan za korišćenje. On se neće zapaliti, ali bi mogao pocrneti i postati lepljiv što će otežati prebacivanje termički obrađene namirnice na sigurno.

Ako imate recept koji iziskuje višu temperaturu i/ili vreme pečenja duže od 30 minuta možda bi bilo dobro da ispod papira za pečenje stavite aluminijumsku foliju. Ona će ponuditi čvrstu podlogu za podizanje pečenih komada hrane sa suda za pečenje ako papir postane krh ili oštećen usled dugotrajnog izlaganja toploti.

Ako želite da ispravno ispravno koristiti papir za pečenje, najbolje je da pogledate uputstvo na njegovom pakovanju. Tu biste mogli da pronađete korisne informacije i upozorenja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com