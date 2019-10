Albanac ponovo provocira: Kako je Džaka postao najomrženiji igrač Arsenala (foto, video)

Kapiten Arsenala Granit Džaka napravio je juče skandal na utakmici protiv Kristal Palasa.

Švajcarac albanskog porekla koji je ostao upamćen po provokacijama na Mundijalu prošle godine kada je gol za Švajcarsku protiv Srbije slavio pokazivanjem „dvoglavog orla“, pukao je pod pritiskom jer ga navijači Arsenala već dugo vređaju, šalju pretnje njemu i njegovoj trudnoj supruzi.

🔴 Granit Xhaka's afternoon:

⏱️ Plays 61 minutes

🔁 Gets subbed off to a chorus of boos from the Arsenal fans

😡 Cups his ear whilst walking off and tells the Arsenal fans to "F*ck off"

👕 Takes his shirt off and walks straight down the tunnel pic.twitter.com/iUuPxTLE3d

— ODDSbible (@ODDSbible) October 27, 2019