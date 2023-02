Alkaras: Nisam opterećen trkom za prvo mesto sa Đokovićem

RIO DE ŽANEIRO – Španski teniser Karlos Alkaras izjavio je da nije opterećen trkom za prvo mesto na ATP listi sa Novakom Đokovićem, prenose španski mediji.

Alkaras je izgubio prvo mesto na ATP listi 30. januara, pošto je Đoković osvojio titulu na Australijan openu.

Španac će se večeras boriti za titulu na ATP turniru u Rio de Žaneiru i ako osvoji trofej u Brazilu, imaće isti broj bodova kao i Đoković (6.980). Međutim, srpski teniser će zadržati prvo mesto, jer ima veći broj poena osvojenih na važnijim turnirima.

„Nisam opsednut time. Naravno da mi je cilj da budem broj jedan ponovo, ali ne vršim pritisak na sebe tako da kažem da moram da osvojim turnir da bih bio bliži Đokoviću. Idem meč po meč pokušavajući da prikažem dobar nivo igre i ako nastavim sa tom dinamikom, biću sve bliži. Ipak, to nije nešto o čemu razmišljam svaki dan“, rekao je španski teniser.

Alkaras je istakao da želi da uživa u tenisu.

„Želim da budem ono što jesam i da nastavim da radim to što radim, što znači pre svega da uživam u tenisu. To je moj način i neću ga menjati. Idem na turnire kako bih prenosio dobre vibracije. Mislim da to širim time kako igram. Mislim da ljudi na terenu žele da vide radost i neverovatne udarce. To je moj stil igre“, istakao je španski teniser.

(Tanjug)

