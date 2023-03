Alkaraz i Siner u polufinalu Indijan Velsa

INDIJAN VELS – Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale Indijan Velsa pošto je u četvrtfinalu bio bolji od Feliksa Ože-Alijasima sa 2:0 u setovima (6:4, 6:4).

U drugom četvrtfinalu Italijan Janik Siner pobedio je američkog tenisera Tejlora Frica sa 2:1 u setovima (6:4, 4:6, 6:4).

Nakon meča sa Ože-Alijasimom, Alkaraz je istakao da još uvek uči od Đokovića i Nadala kako da se oporavi od povreda.

„Učim od Đokovića i Nadala kako se vraća u formu posle povreda. Oni i posle takvih nevolja imaju najviši procenat pobeda. Zato se na njih ugledam kada sam povređen. Kada sam posle duge pauze osvojio u Buenos Ajresu već prvi turnir na kome sam bio igrao, iznenadio sam se. Sada sam shvatio da to mogu i ne iznenađuje me kako ovde igram. Janik je sjajan udarač, ima odlične udarce. Volim takve mečeve, uvek sam uživao protiv njega, jer iz mene izvlači najbolje. Razlika među nama je što se ja brže krećem, a on brže udara“, izjavio je Alkaraz.

Masters u Indijan Velsu igra se za nagradni fond od 8,8 miliona dolara.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.