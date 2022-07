Alkaraz: Moj san je da budem najbolji teniser sveta

UMAG – Mladi španski teniser Karlos Alkaraz ponovio je da je njegov san da postane najbolji igrač sveta, prenose hrvatski mediji.

Alkaraz (19) će braniti titulu na ATP turniru u Umagu. Njegov rival u drugom kolu biće Slovak Norbert Gomboš. Španac je od ponedeljka po prvi put u karijeri peti teniser sveta na ATP listi.

„To je samo jedan korak. Moj san je da budem broj jedan. Imam još četvoricu tenisera ispred sebe. Nastaviću da radim da ih prestignem i da ostvarim svoj san“, rekao je Alkaraz.

On je priznao da će mu za bolji plasman na ATP listi biti neophodno da ostvari bolje rezultate na grend slem turnirima. On je ove sezone stigao do četvrtfinalea Rolan Garosa gde je u četiri seta izgubio od Nemca Aleksandra Zvereva.

„Moram da budem mentalno čvrst četiri-pet sati. Mečevi koje sam izgubio na grend slem turnirima nisam počeo dobro. To moram da popravim. Dobro se nosim sa pritiskom. Pokušavam da ne razmišljam o tome. Znam svoje ciljeve i sledim svoje snove“, istakao je mladi španski teniser.

(Tanjug)

