Alkaraz: Želim da bude jedan od najboljih igrača u istoriji tenisa

MAJAMI – Najbolji teniser sveta Španac Karlos Alkaraz izjavio je danas da želi da bude jedan od najboljih igrača u istoriji ovog sporta, prenosi Jurosport.

Alkaraz se trijumfom na turniru u Indijan Velsu vratio na prvo mesto ATP liste. Španski teniser zbog povrede nije igrao na prvom grend slem turniru sezone, Australijan openu.

„Mnogo sam razmišljao o Rafaelu Nadalu dok sam se oporavljao od povrede. Često kada su najbolji igrači van terena, oni često osvoje prvi turnir po povraktu. Želeo sam da bude jedan od tih igrača. Tu su primeri koji su me motivisali – kao Nadalova titula na Australijan openu 2022. Zatim povratak Novaka Đokovića posle odsustva, osvojio je važne turnire. To su primeri koji me inspirišu da se vratim treningu, zato što želim da se vratim na najbolji nivo i probam da pobeđujem“, rekao je Alkaraz.

Španski teniser se sprema za odbranu titule na mastersu u Majamiju.

„U Majamiju ću braniti mnogo poena. Razmišljam o tome podsvesno jer želim da bude na vrhu liste. Uvek smo govorili da je trka za ATP finale važna. Ako imate dobru godinu, završićete visoko pozicionirani. Ne brinem previše o odbrani poena, samo razmišljam da uživam kada igram i bude što bolji“, naveo je najbolji teniser sveta.

Alkaraz je istakao da ima nekoliko ciljeva u ovoj sezoni.

„Kada razmišljam o ovogodišnjem cilju, moram da osvojim grend slem. Ili bar da pokušam da osvojim grend slem i više mastersa. To su veliki ciljevi. Ostati broj jedan, osvojiti slemove i masterse, to nije tajna. Probaću da dam najbolje od sebe na tim turnirima. Želim da pobedim Nadala i Đokovića, ali nisam ovde da im oduzimam grend slemove ili da ih sprečavam na bilo koji način da budu najbolji u istoriji. Pokušavam nekako da im se približim. Znam da će biti veoma komplikovano, možda čak i nemoguće, ali u ovom svetu morate da sanjate velike snove. Na kraju krajeva, to je moj današnji san“, zaključio je Alkaraz.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.