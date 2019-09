Američki mediji: Srbija igra najbolju košarku na svetu, oni od košarke prave umetnost

Srbija je u Kinu stigla u strašnom naletu. Reprezentacija koju vodi Saša Đorđević odigrala je deset pripremnih utakmica i zabeležila svih deset pobeda.

Pri tome je pobeđivala jake rivale. Italija je pala dva puta, Litvanija takođe, a Grčka, Finska i Francuska po jednom. Dominacija se nastavila i na Mundobasketu. Angola je zaleđena na minus 46, Filipini na minus 59, a jaka Italija, koja je u Kinu došla sa dva NBA igrača i sa visokim ambicijama, izgubila je sa samo 15 razlike. Kažemo „samo“, jer da Srbi u poslednjim trenucima nisu povukli ručnu, mogli su otići i na plus 30.

#Serbia Is Playing the Best #Basketball in the World Right Now – Sports Illustrated https://t.co/58az1JKrLK #w2w

— Way2Win & Co (@way2winin) September 6, 2019