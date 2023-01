Amerikanac Vinston Mekeni na pragu prelaska iz Juventusa u Lids

RIM – Fudbaler Juventusa Amerikanac Vinston Mekeni blizu je prelaska u Lids, pošto je dogovorio lične uslove ugovora sa engleskim klubom, prenose italijanski mediji.

Mekeni (24) je u Juventus stigao 2020. godine iz Šalkea. On je za torinski klub odigrao 65 utakmica i postigao je osam golova.

Američki fudbaler je navodno dogovorio sve detalje ugovora sa Lidsom, ali pregovori dva kluba još traju.

Lids je Juventusu ponudio 28 miliona evra za američkog fudbalera, a torinski klub traži sedam miliona evra više.

„Gazeta delo sport“ navodi da to neće biti prepreka u realizaciji transfera, jer Juventus nikako ne želi da ispusti šansu da do kraja januara proda Mekenija da bi došao do novca. On ima ugovor sa Juventusom do juna 2025. godine.

„Lids je jako blizu Mekenija“, piše torinski „Tutosport“.

Italijanski mediji navode da bi odlaskom Mekenija mogao da krene egzodus fudbalera Juventusa, pošto je torinski klub nedavno kažnjen oduzimanjem 15 bodova u Seriji A zbog prikrivanja novčanih tokova prilikom transfera igrača.

