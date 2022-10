Anđušić: Prvi i osnovni cilj nam je osvajanje ABA lige

BEOGRAD – Očekivanja su uvek najveća kada igraš za Partizan, a naravno prvi i osnovni cilj nam je osvajanje ABA lige, jer dugo godina trofej nije kod nas i najveća je želja da ga vratimo u naše vitrine, samim tim i obezbedimo ulaz u Evroligu naredne godine, rekao je košarkaš Partizana Danilo Anđušić na „medija danu“ Evrolige uoči starta tog takmičenja.

„Crno-beli“ su se posle osam godina vratili u elitno društvo, i prvi meč odigraće u petak od 20 časova protiv Albe u Berlinu.

„Što se tiče ove sezone u Evropi, borićemo se za plej-of. Daćemo sve od sebe da ispunimo i taj cilj. Svi timovi su dobri i neće nam biti lako. Biće jako zanimljivo takmičenje, ali verujem da imamo kvalitet za tako nešto“, rekao je Anđušić i dodao da su „crno-beli“ sastavili odličnu ekipu.

Odlična kombinacija mladih i talentovanih igrača koji mogu da naprave ozbiljne karijere, uz igrače koji, kako kaže, već godinama igraju na ozbiljnom, evroligaškom nivou.

„Ta kombinacija se pokazala kao najbolja za pravljenje dobrih rezultata. Verujem da imamo dobru ekipu, da imamo kvalitet da napravimo dobre stvari ove sezone. Samo je potrebno da se sve sklopi i da napravimo dobar timski duh, dobru hemiju i mislim da možemo da ostvarimo sve zacrtane ciljeve“, rekao je Anđušić.

Trener Željko Obradović ima velikih problema sa timom zbog povređenih igrača.

Zbog toga, u Berlinu sigurno neće biti Alekse Avramovića i Alena Smailagića.

„To ne sme da nas poremeti, jer je sam početak bez obzira kakve probleme imamo. Stvarno od početka nismo sastavili ni jedan trening da smo svi bili kompletni. Nadam se da će to uskoro da se završi i da će oni što pre da se vrate, jer nam je svaki igrač u rotaciji jako bitan. Bez obzira na to, ne smemo da dozvolimo da nas bilo šta poremeti, jer sezona je počela. Svaka utakmica na početku je važna za dalji tok takmičenja“, rekao je nekadašnji košarkaš Uniksa, dodavši da je za ceo tim važna pobeda na startu sezone na gostovanju protiv Cibone u ABA ligi.

„Juče smo dobili tu utakmicu protiv Cibone i to je najvažnije trenutno. Nismo otvorli na najbolji mogući način i to je nekako razumljivo. Prva je utakmica, otvaranje sezone i uvek smo na početku nekako stegnuti, ali verujem kako budu odmicale utakmice da ćemo biti sve bolji i uigraniji. Najvažnije je da smo upisali pobedu jer se samo i one broje“, kaže Anđušić.

(Tanjug)

