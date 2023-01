Andrade: Probaćemo da ostvarimo dobar rezultat već u prvom meču protiv Šerifa

BEOGRAD – Fudbaler Partizana Patrik Andrade izjavio je da veruje da „crno-beli“ mogu da eliminišu Šerif u šesnaestini finala Lige konferencija.

Fudbaleri Partizana su završili pripreme za nastavak sezone u Superligi Srbije i Ligi konferencija.

„Bilo je naporno, ali nije strašno. Igrao sam već u zemljama kao što su Bugarska i Azerbejdžan gde se takođe radi naporno, sa puno trčanja, da bismo se što bolje pripremili za prolećni deo sezone“, istakao je Andrade, prenosi zvanični sajt Partizana.

Prvi meč između Šerifa i Partizana biće odigran 16. februara u Moldaviji, a revanš je nedelju dana kasnije u Beogradu.

„Ne volim da razmišljam previše unapred. Definitivno ćemo probati već u prvom meču, u gostima, da ostvarimo povoljan rezultat. I dalje noću sanjam onaj promašaj protiv Kelna! Molio sam Boga da mi da šansu, ali kada sam je dobio – nisam uspeo da postignem gol. Ipak, moram da nastavim da vredno radim i prilika će ponovo doći, možda u nekom važnijem meču, a ja se nadam da ću je iskoristiti“, istakao je Andrade.

Evropska fudbalska unija (UEFA) najavila je ranije da će na mečevima protiv Šerifa biti u upotrebi VAR tehnologija.

„VAR je uvek dobra stvar, treba ga koristiti, ali ne razmišljam previše o njemu. Naše je da igramo kako treba i sve ostalo će doći!“, dodao je fudbaler Partizana.

Nastavak sezone u Premijer ligi planiran je za naredni vikend, a Partizan će petog februara gostovati Napretku u Kruševcu. „Crno-beli“ su trenutno drugi na tabeli sa 10 bodova manje od prvoplasirane Crvene zvezde.

„Nije dovoljno pobediti samo u derbiju, moramo konstantno da pružamo dobre partije i pobeđujemo. To je jedini način da ostvarimo svoje ciljeve“, istakao je Andrade.

On je naveo da ima dobar odnos sa trenerom Partizana Gordanom Petrićem.

„Nikada ne viče na nas, već nam sve lepo objasni, a naše je da to ispunimo. Biću iskren, za mene je to nešto novo. Nisam do sada, kroz karijeru, imao trenera koji je tako smiren, dobar, uvek tu za nas. Kao ekipa, imamo sjajnu energiju i mislim da će se to i videti u utakmicama pred nama“, zaključio je Andrade.

(Tanjug)

