Arteta uveren da će Arsenal izboriti plasman u finale Lige šampiona

Trener fudbalera Arsenala Mikel Arteta rekao je danas da je uveren da će njegov tim izboriti plasman u finale Lige šampiona, kao i da su igrači mnogo naučili iz poraza u prvom meču protiv Pari Sen Žermena u Londonu.

„Imamo mnogo entuzijazma, igraćemo u najlepšem gradu na svetu protiv sjajnog protivnika. Imamo veliku priliku da ostvarimo dobar rezultat jer smo mnogo naučili iz prve utakmice i znamo da su na kraju presudile nijanse“, rekao je Arteta na konferenciji za novinare.

Fudbaleri PSŽ-a dočekaće u sredu u Parizu ekipu Arsenala, u revanš meču polufinala Lige šampiona.

PSŽ je u prvom meču na gostovanju slavio rezultatom 1:0.

Arteta je dodao da je predstojeći meč jedan od najlepših u njegovoj karijeri.

„Prestanimo da pričamo i počnimo sa igrom, pokažimo našu najbolju verziju i pobedimo“, poručio je španski trener.

Arteta je istakao da njegov tim može da ponovi dobru igru iz Londona, izuzev prvih 15 minuta kada je PSŽ bio bolji rival.

„Učinićemo sve da to ostvarimo na terenu. Uveren sam da možemo da uspemo. Imam isti osećaj kao protiv Real Madrida (u četvrtfinalu), da postoji mogućnost da to ostvarimo“, ocenio je on.

Trener Arsenala rekao je da će za meč u Parizu konkurisati odbrambeni igrač Rikardo Kalafjori, koji je bio van terena zbog povrede kolena, dok će konačna procena za Jurijena Timbera biti poznata sutra.

Vezni fudbaler Arsenala Deklan Rajs rekao je da ekipa PSŽ-a, koju sa klupe vodi Luis Enrike, igra taktički veoma dobro, ali i da je Arsenal pokazao da može da stvara šanse.

„Moramo da osvajamo trofeje. Moramo da verujemo u sebe, možemo da pobedimo u ovom meču, imamo samopouzdanje“, rekao je Rajs.

Revanš PSŽ-a i Arsenala igra se u sredu od 21.00.

(Beta)

