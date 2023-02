„As“: Dušan Vlahović na korak od prelaska u Real

MADRID – Fudbalski klub Real nalazi se na korak do potpisivanja ugovora sa napadačem Juventusa i srpskim reprezentativcem Dušanom Vlahovićem, prenosi španski „As“.

Španski mediji podsećaju da se Juventus našao u velikim finansijskim problemima pošto mu je oduzeto 15 bodova u Seriji A zbog čega naredne sezone neće igrati u Ligi šampiona.

„As“ navodi da je dobio pouzdanu informaciju da je Juventus u zimskom prelaznom roku pregovarao sa jednim klubom iz Premijer lige o prodaji Vlahovića.

„Cilj je bio prodaja jednog od najskupljih fudbalera u istoriji Juventusa, koji je trebalo da bude nosilac igre do 2030. godine. On je sada postao balast i Juventus mora pod hitno da se reši srpskog fudbalera. Juventus je u zimskom prelaznom roku dogovorio transfer sa Mančester junajtedom. Obeštećenje je trebalo da iznosi 100 miliona evra, a sa bonusima bi išlo do 120 miliona evra. Međutim, posao je u poslednjem trenutku upropastio menadžer srpskog napadača“, objavio je „As“.

Španski mediji ističu da rukovodstvo Reala prati celu situaciju sa Vlahovićem, pošto je madridski klub u prijateljskim odnosima sa Juventusom zbog čega bi transfer trebalo da bude ozvaničen najkasnije do kraja sezone.

Vlahović (23) je stigao u Juventus u januaru prošle godine iz Fiorentine za oko 80 miliona evra. Srpski napadač je ove sezone odigrao 21 meč za torinski klub i postigao je 10 golova.

(Tanjug)

