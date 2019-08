Asano: Želim da postignem što više golova u Partizanu

BEOGRAD – Fudbaler Partizana Takuma Asano rekao je da je u Humskoj lepo dočekan i da jedva čeka večiti derbi, kao i da mu je cilj da u crno-belom dresu postigne što više golova.

Japanac je debitantski nastup za crno-bele imao u meču kvalifikacija za Ligu Evrope protiv turske Malatije, kada je debi krunisao i golom.

„Kao što sam rekao, ovde su me svi veoma lepo dočekali i već na početku sam shvatio da se od mene puno očekuje, osećao sam odgovornost da tako i igram u ovom meču i sa te strane mi je drago što sam uspeo da postignem gol. Hteo sam još više da doprinesem meču i trudiću se da nastavim tako da igram“, rekao je Asano u intervjuu za klupski sajt.

Asano, koji je u Partizan stigao kao igrač Arsenala, govorio je i o tome kakve ciljeve želi da ostvari u beogradskom klubu.

„Ima mnogo ciljeva koje bih želeo da ostvarim, ali osnovni razlog zbog kog sam došao u Partizan je da postignem što više golova i da doprinesem raznim pobedama, uključujući i evropska i sva ostala takmičenja koja ćemo imati zajedno. Pre svega želim da dam svoj doprinos tome.

Često me pitaju i koliko golova želim da postignem? To nisam odredio jer želim da uvek pomerim granice. Dakle, ako postignem 20, želja mi je da uvek stremim ka nekoj većoj cifri. Koliko god golova budem davao, trudiću se da opet radim na nekom svom poboljšanju. Budući da su me to mnogi pitali ja sam isto počeo da razmišljam o tome, tako da s obzirom da do sada nisam postigao dvocifren broj golova kao igrač, želeo bih da to bude barem 10 pa onda 20, 30, 40 …“, rekao je Asano, koji je govorio i o tome kakvu je saradnju imao sa Arsenom Vengerom.

„Što se tiče Arsena Vengera, naš odnos je bio regularan odnos između igrača i trenera, nismo imali neki poseban odnos. On je pre toga radio kao trener u Japanu i tada me je pozvao da igram za Arsenal. Međutim, ja nisam mogao da igram tamo zbog problema sa procedurom oko dobijanja vize, tako da nismo ni uspeli da izgradimo neki odnos. Nakon toga, promenio se trener i to je to što se tiče Arsena Vengera“.

Japanski reprezentativac imao samo reči hvale za odbranu i napad crno-belih, a objasnio je i kako se brzo „konektovao“ sa sa Sejdubom Sumom.

„Moj stil igre je takav da najviše volim da budem u poziciji iz koje mogu da dam gol, stoga je jako bitno da u timu postoji igrač koji može da doda loptu. Moj zadatak je da prepoznam ko su takvi igrači, I mislim da je Suma upravo takav i u tom smislu mi odgovara. Ono što mi se posebno dopalo jeste što je ceo tim Partizana takav, da svi igrači međusobno sarađuju, ceo tim se drži zajedno i tokom napada i tokom odbrane, da su vrlo kooperativni, da se posebno tokom odbrane čvrsto drže zajedno i da su veoma posvećeni odbrani“, rekao je on i osvrnuo se na večiti derbi.

„Da, čuo sam pre nego što sam došao i onda sam i sam gledao snimke nekih utakmica i bio sam zaista iznenađen koliko može da bude uzavrela ta atmosfera na derbijima, da čak bude i bukvalno „plamena“. Što se mene tiče, želeo bih da što pre doprinesem nekoj od pobeda Partizana u derbiju“.

Kao fudbalskog uzora naveo je Brazilca Ronaldinja, istakao je da o Beogradu i Partizanu nije znao mnogo i da mu srpski jezik deluje teško.

„Iskreno, nisam znao ništa ni o Partizanu, Srbiji i fudbalu ovde, ali smatram da je to jedno izuzetno iskustvo za mene, život u jednoj nepoznatoj zemlji, nepoznatom gradu, da vidim kako ovde funkcioniše fudbal, Partizan kao tim. Dragan Stojkovića Piksi je veoma poznat u Japanu i mi smo ga svi gledali. Kada sam ja bio dete on je još bio igrač. Nakon toga on je postao trener, tako da, zapravo, Piksi je jedino što sam znao u Srbiji do sada“, rekao je Asano i dodao:

„Jedna od mojih želja, odnosno zadataka je da se za Partizan i Srbiju više pročuje u Japanu jer kao što znate, do sada to baš i nije slučaj. Slažem se moj angažman ovde može da bude povezan sa mojim angažmanom u reprezentaciji Japana, vrlo sam svestan da su te dve stvari povezane tako da i u tom smislu želim dam svoj maksimum i u Partizanu i u reprezentaciji“.

Objasnio i zašto ima nadimak „jaguar“.

„Što se tiče nadimka jaguar, to je bilo ubrzo nakon što sam postao profesionalni igrač, imao sam 18 ili 19 godina. Taj nadimak su mi dali mediji. Rekli su da je moj stil igre, da tako kažem, nalik jaguaru i onda je jedan od navijača Hirošime tokom jednog meča pokazao transparent na kom je pisalo „Asano jaguar“, a ja sam nakon toga posle svakog gola koji sam postigao, takoreći zauzimao „pozu jaguara“, to se postepeno ustalilo i od tada imam taj nadimak“.

Asano je govorio i o očekivanjima u revanš meču Lige Evrope protiv Malatije, na koji Partizan ide sa prednošću od 3:1.

„Da, ništa još nije gotovo. Svestan sam da će to biti izuzetno težak meč, ali mislim da možemo da pobedimo, naročito zbog toga što imamo podršku i očekivanja navijača. Mislim da je jedini način da pobedimo“, zaključio je Asano.

(Tanjug)