Ataman: Adetokumbo želi da igra u mom timu

ISTANBUL – Trener Efesa Ergin Ataman izjavio je da je košarkaš NBA ligaša Milvokija i grčki reprezentativac Janis Adetokumbo priznao da bi voleo da igra za turski klub, prenosi sajt „Basket njuz“.

Ataman je istakao da je imao neočekivani razgovor sa košarkašem Milvokija uoči Evropskog prvenstva.

„Sreo sam Adetokumba dok sam vodio reprezentaciju Turske na Akropolis kupu u Atini. On mi je tada rekao: ‘Treneru, igrate sjajnu košarku. Veoma cenim vas i vaš tim. Moj san je da zaigram jednog dana u tvom timu’. Rekao sam mu da ga čekam i da su mu nšša vrata uvek otvorena, kao i za sve košarkaše koji budu želeli da igraju ovde“, rekao je Ataman.

On je prethodne dve sezone sa Efesom osvojio titulu u Evroligi.

„Lepo je znati da takav igrač želi da bude u vašem timu. Mi volimo to što radimo i moramo da uživamo u onome što radimo. Imao sam lep razgovor sa Janisom. Ponudio sam mu mesto u timu. Rekao sam mu da ću ga čekati koliko on bude hteo. Želim da ga vidim jednog dana u klubu, koji treniram. Ne znam koji će to tim da bude i ne znam kada će se to dogoditi. Mislim da ćemo raditi zajedno kada napusti NBA ligu“, rekao je trener Efesa.

Efes će sutra od 19.30 časova na svom terenu dočekati ekipu Crvene zvezde u prvom kolu nove sezone u Evroligi.

