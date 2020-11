ATP istorijski uspeh Đokoviću čestitao na neobičan način (foto)

Novak Đoković šesti put u karijeri završava sezonu na broju jedan ATP liste što je dosad u tenisu pošlo za rukom još samo Pitu Samprasu.

Međutim, način na koji je ATP čestitao prvom teniseru sveta razbesneo više navijača Đokovića, nego oduševio.

Legends of sport 🙌

Six year-end No. 1 finishes for @DjokerNole

Seven @F1 world titles for @LewisHamilton #NittoATPFinals pic.twitter.com/2DiggHJs5f

— ATP Tour (@atptour) November 15, 2020