ATP oduzima bodove Vimbldonu, Đoković zbog toga ostaje bez prvog mesta?

Zvanično je objavljeno da je ATP odlučio da kazni Vimbldon oduzimanjem bodova zbog sankcionisanja ruskih i beloruskih tenisera.

Vimbldonu su za ovu godinu oduzeti bodovi i to će prilično ugorziti srpskog tenisera Novaka Đokovića, piše dobro obavešteni novinar Ben Rotenberg.

The removal of Wimbledon from the ATP ranking points will greatly hurt Novak Djokovic's efforts to retain the #1 ranking.

#1 Djokovic, the defending champion, stands to lose 2,000 points; #2 Medvedev and #3 Zverev each only stand to lose 180 points from making the fourth round.

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 20, 2022