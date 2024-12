ATP platilo 1,3 miliona dolara finansijsku pomoć za 26 tenisera

Udruženje profesionalnih tenisera (ATP) platilo je ove godine 1,3 miliona dolara za 26 igrača u sklopu novog finansijskog programa pod nazivom „Baseline“, koji garantuje minimalne godišnje prihode igračima koji su među 250 najboljih na svetskoj rang-listi.

Kako se navodi u današnjem saopštenju, igrači su dobili novac u svakoj od tri kategorije, a većina pojedinaca nije imenovana.

U sklopu programa, 17 igrača isplaćena su kao deo minimalnih garancija koje čine razliku ako igrači ne dostignu određene pragove u nagradnom fondu u singlu.

Trojica igrača dobila su isplatu kroz zaštitu od povreda koja pomaže onima čije je učešće na turniru ograničeno zdravstvenim problemima, a ostali kroz novopridošlu investiciju koja obezbeđuje sredstva novim članovima 125 najboljih.

Jedan igrač je dobio novac i iz dela plana za minimalnu garanciju i zaštitu prihoda, koji je objavljen u avgustu 2023. Ova sezona je bila prva u trogodišnjem probnom periodu.

„Kao profesionalni teniser fokusirani ste na rezultate. Oslanjanje na svoju igru da biste uspeli može biti teško, posebno kada se nosite sa povredama. Sada imamo taj komfor koji moramo da unapredimo, bez pritiska finansijske nesigurnosti“, rekao je španski teniser Bernabe Sapata Miraljes, koji je dobio minimalnu garanciju za povećanje zarade u sezoni.

Na osnovu rangiranja na kraju 2023. godine i zarade u ovoj godini, ATP je nadoknadilo razliku igračima koji nisu dostigli određene pragove – 300.000 dolara za one u prvih 100, 150.000 dolara za igrače od 101. do 175. mesta i 75.000 dolara za plasirane od 176. do 250. mesta.

Te cifre će porasti sledeće sezone.

Poređenja radi, Italijan Janik Siner, koji je godinu završio na prvom mestu ATP liste, vodeći je ove godine po zaradi među teniserima sa 16,9 miliona dolara, Argentinac Federiko Korija, 100. na ATP listi, zaradio je oko 590.000 dolara, a 250. na listi jordanski teniser Abdula Šelbaj nešto manje od 205.000 dolara.

„Teniserima dajemo finansijsku podršku koja im je potrebna da prevaziđu izazove i izgrade održive karijere“, rekao je bivši teniser, predsednik ATP Andrea Gaudenci.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com