Australijan open umalo otkazan, krivicu hteli da svale na Đokovića?! (video)

Iako je od Adrija tura prošlo više od šest meseci, strani mediji ne prestaju da ističu negativnu stranu tog turnira.

Novak Đoković je sredinom godine organizovao Adrija tur, koji je trebalo da se održi u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Umesto spektakla na celom Balkanu, dobili smo odličan egzibicioni turnir u Beogradu, a zatim i prerano završeno izdanje turnira u Zadru – zbog pozitivnih na koronu.

Novaku nije pomoglo ni to što je korona manje-više potpuno zaboravljena tokom turnira, pa je na Dorćolu tokom tri dana bilo po oko pet hiljada ljudi dnevno.

Nedovoljno stroge mere države u tom trenutku nisu pomogle u tome da se ni gledaoci, ali ni igrači pridržavaju istih i na kraju je u svet poslata negativna slika.

„Ne bih mnogo o tome jer je to već gotova stvar, ali ukratko – jedna dobra namera i ideja koja je na neki način loše završila. Mislim da je to dovoljno reći“, savršeno je opisao ono što se desilo Dušan Lajović u nedavnom intervjuu za Sputnjik.

Ipak, deluje da je Novakov Adrija tur ostavio veće posledice na svetski tenis nego što to deluje iz oka posmatrača. Ili, barem, mediji tako misle.

Britanski „Tajms“ tvrdi da su građani Melburna, gde će se održati prvi Grend slem sezone Australijan open, uplašeni zbog dolaska velikog broja ljudi u njihovo „dvorište“.

I dok to tvrdi, nekako uspeva da pokuša da krivicu svali na Novaka Đokovića.

