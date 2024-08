Avramović: Verovao sam da možemo da pobedimo Australiju

Srpski košarkaški reprezentativac Aleksa Avramović rekao je danas da je verovao da ekipa može da pobedi Australiju u četvrtfinalnu olimpijskog turnira i pored toga što je imala veliki zaostatak i izvinio se Danteu Egzumu jer je nad njim napravio grub prekršaj.

„Slomio sam se ceo, mnogo smo utrošili energije, ne možete vi to da razumete. Na minus 24 smo gledali kako samo ubacuju, znali smo koliko su opasni. Prvi put u životu na minus 24 sam verovao, nijedne sekunde nismo gubili razum mi pamet. Duboko smo verovali jedni u druge, da će nam gospod dati snage da pobedimo i gospod nam je dao snage da pobedimo“, rekao je Avramović novinarima u Parizu.

Košarkaši Srbije plasirali su se u polufinale olimpijskog turnira pošto su u Parizu posle produžetka pobedili Australiju 95:90, u utakmici u kojoj su imali zaostatak od 24 poena.

„Vodili smo, grešili smo, a na kraju smo pobedili. Poleteo sam Dobriću u zagrljaj, postigao je mnogo važnu trojku kada smo se vraćali iz velikog minusa“, dodao je Avramović.

Uspeo je da zaustavi najboljeg igrača Australije Petija Milsa.

„Rekao sam: ‘Sad ćemo da ga zaključamo'“, naveo je Avramović.

On je u završnici napravio grub prekršaj nad nekadašnjim saigračem iz Partizana Danteom Egzumom.

„Izvinjavam se Danteu, to je moj brat, najbolji saigrač koga sam ikada imao i to sam mnogo puta rekao. Imam sjajan odnos sa njim. Bio sam jako umoran u tom trenutku, želeo sam da napravim faul, da uđe Vasa i nastavi sa energijom. Napravio sam jako grub faul, izvinjavam mu se na tome, bio je baš grub faul. To je život, pričao sam sa njim, sve je u redu. Sad samo da se oporavimo, ovo je bilo emotivno, ne znamo gde se nalazimo, kao finale da smo igrali“, rekao je Avramović.

Njegov saigrač Vasilije Micić rekao je da je ekipa imala iskustva i da je svaki igrač izvukao energiju i odgovorio na pravi način na igru Australije.

Upitan je šta se dogodilo na početku utakmic kada je protivnik napravio veliku prednost.

„Nemam odgovor, to se dešava, nije to namerno učinjeno. Niko ne ulazi u utakmicu sa namerom da gubi 20 razlike, takva je bila utakmica. Imamo toliko kvalitetnih igrača u našoj ekipi u svakom smislu. Energetski smo odgovorili počevši od Avramovića, koji je imao neverovatnu energiju u drugoj četvrtini pa svi zajedno. Igra se do kraja, dok sudija ne svira“, rekao je on.

Reprezentativac Srbije Filip Petrušev rekao je da je ekipa odigrala najgoru prvu četvrtinu na turniru.

„Pogotovo je drugo poluvreme bilo dobro. Trener nam je rekao da smo igrali kao… žene, da tako kažem. Promenili smo sve u drugom poluvremenu, pogotovo u odbrani. Znali smo šta treba da radimo u drugom poluvremenu, igrali smo posed po posed i na kraju se vratili“, rekao je on.

„Ostali smo hlade glave, verovali smo čak i kada smo gubili, čak i u produžetku kada smo bili u minusu verovali smo da smo bolja ekipa, verovali smo u naš kvalitet“, dodao je Petrušev.

Srbija će u sredu u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela aktuelnog šampiona selekcije SAD i Brazila.

(Beta)

