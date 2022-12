Avramović za veliku pobedu Partizana protiv Fenerbahčea

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Istanbulu ekipu Fenerbahčea sa 73:72 (16:19, 17:18, 18:20, 22:15), u utakmici 15. kola Evrolige.

Partizan je upisao drugu vezanu pobedu, a šestu ukupno u Evroligi i skorom 6/9 trenutno je 15. na tabeli. Na drugoj strani, Fenerbahče je doživeo i treći uzastopni poraz i sa 10 trijumfa i pet poraza zauzima treće mesto na tabeli.

Crno-bele su do pobede vodili Matijas Lesor i Kevin Panter sa po 12 poena, dva manje je ubacio Dante Egzum, dok je Zek Ledej postigao osam. Prve minute u ovoj sezoni upisao je i Aleksa Avramović, koji je ušao u igru u trećoj četvrtini, a meč je završio sa šest poena.

U timu Fenerbahčea najbolji je bio Skoti Vilbekin sa 14 poena, 13 je ubacio Dešon Pjer, dok je Nik Kalates postigao 11 poena.

Fenerbahče je bolje počeo meč, u dva navrata je imao šest poena prednosti tokom prve deonice, ali se Partizan u finišu tog dela igre vratio. Trojkom Andjušića, Partizan je prišao na poen zaostatka (17:16), da bi potom drugu četvrtinu počeo serijom 7:0 i tako poveo prvi put na utakmici (19:23).

Izabranici Željka Obradovića su tokom dobrog dela druge četvrtine imali vodjstvo, ali je turski tim serijom 8:2 završio taj deo igre i na veliki odmor otišao sa 37:33.

Devetorica igrača crno-belih se u prvom poluvremnu upisalo u strelce, a najefikasniji je bio Panter sa osam poena. Na drugoj strani, najbolji je bio Pjer sa 11 postignutih poena.

Do polovine treće četvrtine, Fenerbahče je, uz dve trojke Vilbekina, stigao do prve dvocifrene prednosti na utakmici (47:37). Imao je domaći tim i plus 11 (55:44), ali je Partizan uspeo da smanji razliku na šest poena (57:51) pred poslednjih deset minuta.

Poenima Lesora i Egzuma, crno-beli su prišli na samo minus dva (59:57), a posle trojke Papapatrua i poveli (59:60), nakon čega je usledila još jedna neizvesna završnica.

Domaći tim je pred poslednja dva minuta utakmice imao četiri poena prednosti, ali je Partizan sa četiri vezana poena Ledeja izjednačio (70:70), a sve je rešeno tri sekunde pre kraja kada je Avramović sa linije za slobodna bacanja doneo Partizanu vodjstvo od 73:72.

Imao je nakon toga Fenerbahče napad za pobedu, ali ga nije iskoristio, pa se crno-beli iz Istanbula vraćaju sa velikom pobedom.

Partizan će u narednom kolu Evrolige dočekati minhenski Bajern, dok će Fenerbahče gostovati Virtusu.

(Beta)

