Bajić: Raduje me odlazak u Beograd i susret sa prijateljima

LAKTAŠI – Fokusiraćemo se na glavne okosnice njihovih napada i njihovih sistema, a mi ćemo pokušati da odgovorimo u najboljoj meri, rekao je trener košarkaša Igokee Dragan Bajić pred duel sa Partizanom.

Košarkaši Partizana sutra od 19 sati dočekuje Igokeu u 23. kolu ABA lige u hali „Aleksandar Nikolić“.

„Imamo neki svoj cilj i na dobrom smo putu da ga ostvarimo. U zadnjih pet utakmica ostvarili smo četiri pobede koje su nas u dobroj meri približile poziciji koja vodi u plej-of i to bi bio veliki rezultat za nas. Nećemo stati, pokušaćemo da do kraja lige ostvarimo što bolji rezultat. Partizan je tim koji je u odličnoj formi i pobedili su nekoliko izuzetno jakih protivnika u poslednjim utakmicama. Ono na šta mi moramo obratiti pažnju na ovoj utakmici je ta agresivna odbrana po čitavom terenu, gde mi moramo biti maksimalno koncetrisani, da ne dozvolimo veliki broj izgubljenih lopti i da ostvaruju lake poene iz kontranapada“, rekao je Bajić za klupski sajt.

Druga stvar je njihov ofanzivni skok, koji iz drugog ili trećeg napada uspevaju da ostvare dosta poena, rekao je Bajić.

„Moramo dobro obratiti pažnju na to, i da neke stvari gdu su jako moćni svedemo na minimum, ako želimo da ostvarimo nešto pozitivno. Imaju dosta širine i dosta su opasni, imaju dosta kvalitetnih igrača na svim pozicijama. Da možemo da odbranimo sve, sigurno da ne možemo. Fokusiraćemo se na glavne okosnice njihovih napada i njihovih sistema, a mi ćemo pokušati da odgovorimo u najboljoj meri. Raduje me odlazak u Beograd i susret sa prijateljima. Dvorana Aleksandar Nikolić je sigurno lepa za igranje, za moje igrače i atmosfera koja je predivna za košarku, znajući kako smo prolazili protekle dve godine, svi klubovi bez publike. To se vratilo i sigurno jedan lep ugođaj za svakog igrača i svakog sportistu“, rekao je Bajić.

Košarkaš Marko Jošilo rekao je da su crno-beli favoriti u sustrašnjem meču.

„Sigurno je to ekipa koja je u usponu forme, koja je u nekoliko prethodnih utakmica zabežila pobede, koja je i domaćin, a samim tim i favorit. Naš cilj je da nastavimo u onom ritmu u kojem smo trenutno, da pružimo dobru košarkašku partiju, da odigramo sa dobrom energiju i da u tome tražimo neku šansu da probamo da parirao sigurno favorizovanom Partizanu“, rekao je Jošilo.

(Tanjug)

