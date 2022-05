Barselona bolja od Olimpijakosa za treće mesto na F4

Košarkaši Barselone osvojili su treće mesto na fajnal-foru Evrolige u Beogradu, pošto su danas pobedili Olimpijakos sa 84:74 (20:18, 25:20, 17:18, 22:18).

Barselonu je do pobede vodio Nikola Mirotić sa 19 poena, tri manje je ubacio Šanli Sertač, Kori Higins je dodao 11, a Brendon Dejvis deset poena.

U redovima Olimpijakosa najbolji je bio Saša Vezenkov sa 20 poena, Kostas Slukas je postigao 14, a Šakil Mekisik 11 poena.

Za titulu prvaka Evrope će se od 19.00 boriti košarkaši Efesa i Real Madrida.

Barselona je, uprkos tome što je Olimpijakos i danas imao veliku podršku u Areni, igrala bolje na početku utakmice. U prvoj deonici je vodila sa 10:2, da bi Olimpijakoskošem Vezenkova u poslednjoj sekundi otišao na prvu pauzu sa dva poena zaostatka (20:18).

Olimpijakos je odmah na startu druge deonice došao do izjednačenja, da bi potom usledila serija od šest vezanih poena Barselone (26:20). Grčki klub je ubrzo uhvatio priključak, a zatim došao i do prvog vodjstva (31:30).

Završnicu prvog poluvremena obeležile su dve trojke igrača Barselone Šanlija i Aleksa Abrinesa, kao i koš Kalatesa za plus sedam na kraju druge četvrtine (45:38).

Treću četvrtinu Barselona je otvorila serijom 12:4, koja je dovela do 15 razlike za katalonski tim (57:42). Atinski tim je u dva navrata prišao na minus osam, a poenima Slukasa smanjili su na konačnih u trećoj deonici 62:56.

Barselona je kontrolisala rezultat na početku odlučujuće četvrtine, da bi Olimpijakos napravio seriju 5:0 i zakucavanjem Mekisika došao do tri poena zaostatka (68:65). Ipak ni to nije bilo dovoljno, katalonski klub je odmah odgovorio istom serijom i do kraja je sačuvao prednost.

(Beta)

