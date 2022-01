Beker: Ne znam šta će Novak uraditi, pred njim je velika odluka

Boris Beker, bivši trener Novaka Đokovića, oglasio se kolumnom u „Dejli mejlu“.

Nemački stručnjak je pisao o dešavanjima na Australijan openu sa posebnim osvrtom na odsustvo svetskog broja jedan, koji je deportovan iz Melburna dan pred početak turnira.

„Neigranje Novaka Đokovića na Australijan openu je poremetilo dinamiku događaja, na isti način na koji bi i neigranje Rafaela Nadala promenilo Rolan Garos. Iznenada, igrači počinju da prilagođavaju svoje snove i očekivanja i možda smo videli to i kroz neočekivan poraz Aleksandera Zvereva, jednog od turnirskih favorita. Nadal je taj koji može da ima najviše koristi od svega jer je u četvrtfinalu“, počeo je Beker.

On smatra da su Rafael Nadal i Ešli Barti ti koji bi mogli da obeleže početak sezone.

„Osvajanje još jednog slema za Nadala i dugo očekivana titula za Barti od strane domaćina, kakav bi to bio finiš turnira. To bi stvarno moglo da se dogodi. Ko je pre mesec dana mislio da bi Španac mogao da bude sa 21. titulom ispred Đokovića i Federera?“, dodao je Boris.

Potom se osvrnuo na Novaka i probleme sa kojima se on suočava.

„To je još jedan razlog zašto je pred Novakom velika odluka. Bez toga da revidira stare argumente, odmeravaće činjenice oko toga da sada postaje mnogo teže za nevakcinisane ljude da nastave sa normalnim životom, a kamoli da igraju međunarodne turnire. Iskreno, ne znam šta će izabrati“, dodao je bivši broj jedan.

Boris je dodao da je Nadal u proteklom delu turnira bio impresivan i da će imati najverovatnije prepreku u Medvedevu, na putu do titule, mada ne isključuje iznenađenja.

„Naravno da će Nadal imati tvrd izazov od strane Medvedeva. Rus ima i dalje slabost u tome što može da ga iznerviraju publika i pojedine reakcije sa tribina. To se desilo posle meča drugog kola sa Kirjosom i česitao bih Džimu Kurijeru koji ga je smirio na terenu. Kurijer ima iskustvo, prošao je sve, to je bio stariji momak koji prenosi iskustvo na mlađega. I dok i dalje verujem da bi mogli da dobijemo neočekivanog pobednika u muškom singlu, Nadalu će pomoći iskustvo. Zverev je napravio veliku grešku kada je pre turnira pričao o pobedi i tome kako bi ga to pomerilo na prvo mesto. To ga je slomilo u porazu od Denisa Šapovalova“, zaključio je Beker.

