Beker progovorio o nepravdi koju trpi Novak

Bivši trener Novaka Đokovića, Nemac Boris Beker, otkrio je da je srpski teniser dosta osetljiv i da mu smeta što ne dobija poštovanje kao Federer i Nadal, prenose sportski mediji.

„Novak se predstavlja kao vrlo hladan, ali je u suštini vrlo blaga duša. Porodica je njegov temelj, njegova osnova. Da li dobija isto poštovanje kao Federer i Nadal? Verovatno ne. Mi svi volimo Rodžera i volimo Rafu, ali izgleda da „samo“ poštujemo Đokovića. To mu smeta. Želi da bude na istom nivou kao njih dvojica, ali to ne može da se kupi. Igra u eri dvojice najomiljenijih sportista na svetu. Mora da prihvati tu situaciju. Navijači nisu protiv njega. Ipak, on to shvata lično, takav je njegov karakter, osetljiv je“, rekao je Beker.

Posle više do dve godine konačno je Novak uspeo da osvoji Gren slem trofej, ukupno 13. u karijeri.

„Mislim da Đoković nije očekivao novi Vimbldon posle dve godine tokom kojih je bio daleko. Kada je počeo sezonu samo je želeo da bude zdrav i da igra, nije razmišljao o pobeđivanju. Tokom sezone na šljaci bio je srećan samo da dobije meč. Tek na Kvinsu, gde je stigao do finala, počeo je da veruje da ima još toga u njemu“.

Beker veruje da već na US openu Srbin ponovo može da podigne Gren slem trofej.

„Novak je super spreman i vrlo posvećen. Proučava istorijske knjige i zna da Nadal i Federer imaju više Grend slemova od njega, iako neće pričati o tome. Može da igra još dve ili tri godine i osvoji još GS, počevši od US Opena“,zaključio je Beker.