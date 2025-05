Bivši ministar unutrašnjih poslova Francuske se izvinio navijačima Liverpula

Bivši ministar unutrašnjih poslova Francuske Žerald Darmanen uputio je danas po prvi put zvanično izvinjenje navijačima Liverpula zbog haotične organizacije finala fudbalske Lige šampiona 2022. godine na stadionu „Francuska“ u Sen Deniju.

„Pogrešili smo u izboru policijskog obezbeđenja za taj meč“, priznao je Darmanen, koji sada obavlja funkciju ministra pravde, u intervjuu za Jutjub kanal Legend, tri godine nakon finala koje je Real Madrid dobio.

„Izvinjavam se navijačima Liverpula“, dodao je Darmanen, koji je u to vreme bio ministar unutrašnjih poslova.

Finale, koje je prvobitno trebalo da se održi u Sankt Peterburgu, premešteno je u Pariz nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Utakmica je odigrana 28. maja 2022. godine, a početak je kasnio 37 minuta zbog problema sa ulaskom navijača na stadion, koji su bili usmeravani u uska i pretrpana prilazna mesta.

„Očekivali smo huligansku pobunu, a u stvarnosti smo imali ljude koji su došli da pljačkaju. Kombinacija loših procena dovela je do toga da sam ja, prilikom prvog obraćanja javnosti, rekao ono što sam video i što su mi drugi preneli – da su Englezi pravili haos. To, međutim, bukvalno nije bilo tačno“, objasnio je on.

Francuska policija tada je upotrebila suzavac prema hiljadama engleskih navijača zadržanih iza metalnih ograda, a kasnije su ti navijači bili i nepravedno optuženi za izazivanje nereda.

Uefa je u početku pokušala da krivicu svali na navijače koji su navodno kasnili, iako su mnogi od njih satima čekali ispred stadiona. Francuske vlasti su tvrdile da je za haos odgovorna „industrijska prevara s lažnim ulaznicama“, što je u Velikoj Britaniji dočekano sa ogorčenjem i kao neistina.

Istraga francuskog Senata utvrdila je da je uzrok haosa bio loše osmišljen bezbednosni plan, dok je nezavisni izveštaj zaključio da najveću odgovornost snosi Uefa, navodeći da je organizacija finala umalo dovela do „smrtonosne katastrofe“.

„Te večeri nisam znao da osnovni problem ne dolazi od engleskih navijača, već od kriminalaca iz Sen Denija“, rekao je Darmanen.

„To je bio neuspeh, jer nisam dobro procenio situaciju, i ponašao sam se vođen predrasudom. Lako je bilo naći krivca“, zaključio je bivši ministar unutrašnjih poslova.

(Beta)

