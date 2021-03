Bizaran problem najsnažnijeg fudbalera sveta (foto)

Hulk, brazilski fudbaler neobičnog nadimka, po utakmici izgubi neverovatnih pet kilograma, a fizioterapeut njegovog sadašnjeg kluba objašnjava da je razlog – znojenje.

Givanildo Vijeira de Souza, poznatiji pod nadimkom Hulk, nakon višegodišnjeg angažmana u Kini vratio se u domovinu, gde trenutno nastupa za Atletiko Mineiro.

Od njegovog dolaska među „Petlove“, fizička snaga stasitog napadača privukla je pažnju fanova brazilske ekipe.

Fizioterapeut Atletika, Roberto Čiari, objasnio je da Hulk neverovatnom brzinom gubi na kilaži tokom treninga i utakmica, usled ogromnih napora koje ulaže u svojoj igri.

Tridesetčetvorogodišnji Brazilac je otkrio da gubi po pet kilograma tokom svake fizičke aktivnosti visokih performansi.

„Hulk se mnogo znoji, to nije ništa loše. Zapravo, sportista koji se mnogo znoji, koristi se najučinkovitijim mehanizmom za hlađenje tela, to se događa znojenjem. Ovaj znoj, kada isparava, uzrokuje da sportista lakše i brže gubi telesnu temperaturu. Dakle, gubljenje više kilograma dehidracijom kroz znojenje nije toliki problem. Potrebno je samo obratiti pažnju na hidrataciju ovog igrača“, rekao je Čiari.

Ovaj doktor je dodao da maser kluba svaki put najpre nakvasi dres sa brojem 7 (Hulkov dres), kao i da dehidratacija nije svojstvena samo ovom fudbaleru.

„Hulk je uvek sve vreme na oku našeg medicinskog osoblja. Oni uvek znaju kada je Hulk završio trening, kada treba da pritrče sa izotoničnom vodom do njega. Sve je to zbog toga što je on sklon dehidrataciji“, naveo je ovaj doktor.

Visoki češki napadač Jan Koler je imao sličan problem, čak je na utakmici gubio i više kilograma nego Hulk.

Inače, Brazilac je do sada igrao u Japanu (Kavasaki, Tokio), Portu, Zenitu i Šangaju, a od povratka u domovinu odigrao je tek dva meča i zabeležio jednu asistenciju.

U Portu je osvojio deset titula, uključujući i Ligu Evrope 2011. i tri nacionalna prvenstva, a u sezoni 2010/11. bio je najbolji strelac.

