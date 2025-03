Blagojević: Čeka nas veoma zahtevna utakmica protiv motivisanog protivnika

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da će predstojeća utakmica Super lige Srbije protiv Novog Pazara biti veoma zahtevna i da će njegova ekipa u tom duelu igrati protiv jako kvalitetnog, ambicioznog i motivisanog rivala.

„Nesumnjivo nas čeka veoma zahtevna utakmica, kao i svaka koju smo igrali do sada i koju ćemo igrati ubuduće. Novi Pazar ima svoje ambicije, ne samo za borbu za plej-of, već i za evropsko takmičenje. Ekipa koja je u prethodna četiri kola igrala sa novim trenerom i u tih četiri kola pokazala kvalitet. Prošlu utakmicu su rutinski pobedili. Ne sumnjam da će nas čekati motivisan protivnik sa svojim ambicijama i željama. Mi idemo sa željom da ostvarimo dobar rezlutat, da nastavimo sa dobrim rezultatima i da pokažemo dobru igru“, naveo je Blagojević na konferenciji za novinare.

Partizan će u Beogradu dočekati Novi Pazar u subotu u 18.05, u 27. kolu Super lige Srbije.

„Definitivno su poprilično kvalitetna ekipa, imaju na nekim pozicijama jako dobre igrače. Olakšavajuća činjenica je da (Adem) Ljajić, koji je glavna snaga te ekipe i koji daje pečat njihovoj igri, neće igrati zbog kartona. Jako ozbiljno shvatamo njihovu ekipu, imaju igrače koji mogu da donesu ozbiljnu prednost na terenu, veoma su organizovani u fazi napada, jako su nezgodni sa udarcima sa distance, imaju dobre rotacije po bokovima, mogu da budu neprijatni u ofanzivnoj tranziciji. Ipak, verujemo u sebe i u to da možemo da dođemo do pozitivnog rezultata“, rekao je Blagojević.

Trener Partizana je nakon pobede nad Tekstilcem u prošlom kolu (4:1) određenim igračima zamerio manjak aktivnosti u igri, rekavši da se neki od članova njegove ekipe „sakrivaju“ na terenu.

„Nisam bio kritičan, samo sam izneo svoje viđenje. Igrači me razumeju, ne posmatram utakmicu na osnovu rezultata. Uvek ima i dobrih, i loših stvari, ocenjujem utakmicu kroz ono što je urađeno. Razgovarali smo sa igračima, došli do zaključaka, koje stvari bi trebalo i ne bi trebalo da ponavljamo. Imamo dobru energiju, motivisani smo, biće zahtevnija utakmica, ali ne sumnjam da smo spremni da damo sve od sebe“, izjavio je Blagojević.

Ekipu Novog Pazara je 11. februara preuzeo Vladimir Gaćinović, koji je u prvoj utakmici drugog dela sezone kao trener Spartaka remizirao protiv Partizana 2:2. Novi Pazar je nakon dolaska Gaćinovića na mesto šefa stručnog štaba zabeležio dve pobede, remi i poraz.

„Kolega Gaćinović je jedan od najiskusnijih trenera u ligi, gde god je bio je ostavio pečat i imao dobre rezultate. Dobro nas poznaje, motivisan je protiv nas, imao je dosta uspeha protiv Partizana, pre je bio sa Spartakom, sad dolazi sa Novim Pazarom. Igrači ipak igraju, ne treneri, ne smatram to kao neki lični duel dva trenera. Nova je situacija, scenario i mogućnost, nova priča, videćemo kako će biti“, kazao je Blagojević.

Blagojević je dodao da su povređeni igrači njegove ekipe blizu povratka na teren.

„Bilten je sve bolji, čak se i povređeni igrači polako vraćaju. Jovan Milošević je obavio poslednja dva treninga sa ekipom, (Nemanja) Trifunović i (Vukašin) Đurđević su blizu povratka na rad sa ekipom. U toku naredne nedelje ili one tamo očekujem da maltene svi igrači budu na raspolaganju“, naveo je on.

Blagojević je rekao da ga pogađa to što je u roku od „tri, četiri dana“ promenjeno nekoliko trenera i dodao da smatra da se stvorila takva atmosfera koja je ulogu trenera dovela do sve manje važnosti.

„Činjenica da je u roku od tri, četiri dana promenjeno četiri, pet trenera me je najgrublje rečeno pogodila, a najblaže rečeno iznenadila i razočarala. Govorim sa pozicije trenera Partizana, da se moja reč više čuje, i sa pozicije trenera koji nije bio ugrožen. Moram da skrenem pažnju da smo svi zajedno uticali na to da se stvori takva atmosfera da je uloga trenera marginalizovana i dovedena do apsurda. Struka više nije bitna. Doveli smo ulogu trenera do toga da postane nebitna, da se treneri plaše i da se dodvoravaju, da imaju jako mali uticaj i da ne idemo u dobrom smeru“, naveo je trener Partizana.

U protekloj nedelji smenjeni su treneri TSC-a, Vojvodine i Radničkog iz Niša, dok je šef stručnog štaba Napretka Slavoljub Đorđević podneo ostavku.

„Toliko se trenera promenilo a još nismo ni na kraju sezone, to je jedan veliki alarm za sve nas. Apelujem na sve koje mogu na to da utiču, a pre sve ga na nas trenere, da napravimo neke korake kako bismo zaštitili ovu struku. Struka zahteva proces, proces zahteva vreme, a mi smo to sve doveli do apsurda. Pozivam sve koji mogu da utiču na to da se to promeni i da se naš posao zaštiti“, dodao je Blagojević.

Partizan je drugi na tabeli sa 53 boda, 21 manje od prvoplasirane Crvene zvezde, dok je Novi Pazar osmi sa 35 bodova.

(Beta)

