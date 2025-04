Blagojević: Imamo zadatak da se psihološki vratimo nakon ispadanja iz Kupa

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da će predstojeća utakmica njegove ekipe u Super ligi Srbije protiv kragujevačkog Radničkog biti izuzetno zahtevna, i da njegovi igrači imaju zadatak da se u njoj psihološki povrate nakon „traumatične“ eliminacije iz Kupa Srbije.

„Kao i svaka prethodna, i ova utakmica će biti zahtevna. Ekipa iz samog vrha tabele, ima svoje ambicije za borbu za Evropu, i najiskrenije im želim da u tome uspeju. Prošle sezone su bili najveće iznenađenje prvenstva, ove godine to nisu, to im je postalo normalno. To govori o kvalitetu onoga što rade, kvalitetu kluba, ekipe, kontinuitetu rada trenera. Sve im je to dalo ponovljeni uspeh. Očekujem napornu, tešku i zahtevnu utakmicu, u kojoj ćemo imati zadatak da se psihološki vratimo, da pokažemo kvalitet i da osvojimo bodove“, naveo je Blagojević na konferenciji za novinare.

Partizan će igrati na gostujućem terenu protiv Radničkog iz Kragujevca u nedelju u 15 časova, u 30. kolu Super lige Srbije.

Crno-beli su u sredu bili eliminisani u četvrtfinalu Kupa Srbije, pošto su na svom terenu nakon lošijeg izvođenja penala izgubili od TSC-a.

„Teška dva dana su iza nas, psihološki posle završetka takmičenja u Kupu. Nismo imali male ambicije, hteli smo plasman u polufinale. Nismo olako podneli ispadanje, bilo je jako traumatično. Treniramo normalno sada, spremamo se, imamo priliku da se što pre vratimo u normalu i povratimo u takmičarski ritam“, rekao je Blagojević.

Trener Partizana je naveo da nije analizirao meč protiv TSC-a sa svojim igračima, ne želeći da ih opterećuje time, već sav fokus odmah prebacio na utakmicu protiv Radničkog, u kojoj želi da njegova ekipa učvrsti drugo mesto na tabeli protiv tima za koji smatra da je jako dobro selektovan.

„Bez obzira na njihovu seriju bez pobede, ekipa je jako dobro selektovana, fizički izuzetno moćna sa trenerom koji radi u kontinuitetu, što je retkost ovde. To im je dodatan kvalitet, igraju i u pravom fudbalskom ambijentu. Očekuje nas zanimljiva utakmica. Sigurno ne možemo doći do prvog mesta, veoma smo blizu da obezbedimo drugo mesto. Ambicija nam je da se vratimo posle neprijatnog ispadanja iz Kupa i da zadržimo nivo kvaliteta igara u šampionatu“, kazao je Blagojević.

Partizan je drugi na tabeli Super lige Srbije sa 60 bodova, 23 manje od prvoplasirane Crvene zvezde i 14 više od trećeplasiranog OFK Beograda, dok je Radnički četvrti sa 45 bodova. Crno-beli su neporaženi u Super ligi Srbije od početka drugog dela sezone, kad je Blagojević preuzeo ekipu, sa pet pobeda i četiri remija, dok je Radnički bez pobede na svoje poslednje četiri utakmice (po dva poraza i remija).

Trener Partizana je rekao da se Mihajlo Ilić oporavio od povrede i da je spreman za sutrašnju utakmicu. Dodao je i da je Aleksandar Šćekić u dobrom stanju nakon problema sa kolenom i da očekuje da će se Stefan Kovač od sledeće nedelje vratiti na treninge.

„Šćekić ima problem sa kolenom. U dobrom je stanju, obavio je naporne treninge, koleno reaguje pozitivno, videćemo da li će sutra biti u sastavu. Ilić se vratio, trenira, biće sutra u konkurenciji. Kovač je istegao aduktor, ali očekujemo da od sledeće nedelje bude na raspolaganju što se tiče treninga. To nam je otežavajuća okolnost, ovi igrači su stub ove ekipe, ali verujem igračima koji se u ovom trenutku nalaze na njihovim pozicijama, naročito mladim igračima“, kazao je Blagojević.

Blagojević se navijačima Partizana zahvalio na podršci i rekao da će pristalice njegovog kluba sutra imati veliki izazov da odgovore na brojnost navijača Radničkog.

On je dodao da ovaj period nije lak za Partizan i da se u baš ovim trenucima pokazuje karakter i privrženost prema klubu.

„Nije lako biti navijač Partizana u ovom trenutku, kao ni trener, igrač i član uprave. Baš u ovakvim trenucima svako od nas pokazuje svoj karakter, ljubav i odnos prema klubu, kao i privrženost prema klubu i želju da pomogne na onaj način na koji može. Mi se trudimo da damo svoj maksimum, i pozivam sve da pomognemo Partizanu u ovom trenutku“, naveo je Blagojević.

Blagojević je izjavio da je klub fokusiran na to kako da „preživi“, i da potencijalna pojačanja i produžeci ugovora trenutno nisu u prvom planu.

„Fokusiran sam na današnji trenutak, a to je takmičarski i trenažni proces. Uprava kluba je fokusirana na ove egzistencionalne probleme i kako da klub preživi. Razmišlja se i o igračima kojima ističe ugovor, i o mogućnosti za pojačanja, ali sve je to daleko od nas u ovom trenutku. Klub živi u trenutnom periodu i pokušava da iz ovog perioda izvuče maksimum. Nadam se da će doći vreme i da se razmišlja o toj nekoj daljoj budućnosti i o koracima kako da se dođe do bolje situacije“, zaključio je trener Partizana.

(Beta)

