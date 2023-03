Blejk: Đoković ne igra na mastersu u Majamiju

Srpski teniser Novak Đoković neće igrati na predstojećem mastersu u Majamiju jer nije dobio izuzeće za ulazak u SAD, rekao je danas direktor turnira Džejms Blejk.

Blejk je u izjavi za Tenis Čenel rekao da prvi teniser sveta nije dobio izuzeće za ulazak u SAD, uprkos naporima koje su uložili organizatori turnira, guverner Florde Ros De Santis i senatori Floride Marko Rubio i Rik Skot. Prema važećim pravilima strani državljani koji nisu vakcinisani protiv korona virusa ne mogu da putuju u SAD.

„Pokušali smo da obezbedimo da Novaku Đokoviću bude dozvoljeno izuzeće, ali to se nije dogodilo“, rekao je Blejk.

Američke vlasti će 11. maja ukinuti restrikcije u vezi sa vakcinacijom.

Blejk je rekao da su organizatori želeli da šestostruki šampion igra na turniru, ali da je odluku donela Vlada.

„Mi smo jedan od najvećih svetskih turnira i želimo da igraju najbolji igrači. Uradili smo sve što smo mogli. Pokušali smo da razgovaramo sa Vladom, ali to nije u našim rukama“, naveo je Blejk.

Đoković je propustio i masters u Indijan Velsu, koji je u toku.

„Pokušali smo, ali ne može da igra. Isto smo imali i u Indijan Velsu, gde znam da je Tomi Has uradio sve što je mogao sa svojim saradnicima. Pokušali smo da dobije izuzeće. Voleli bismo da igra. On je naš najuspešniji igrač, ovde je trijumfovao šest puta. Nažalost, to nije u mojoj nadležnosti“, rekao je Blejk.

