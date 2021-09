Bogdanović pred novu sezonu: Đoković velika inspiracija

ATLANTA – Nova sezona donosi nove ciljeve koje ćemo pokušati da ispunimo, rekao je bek Atlanta Hoksa Bogdan Bogdanović na trening kampu uoči početka nove NBA sezone.

„Zadržali smo gotovo ceo tim, to se u NBA ligi retko dešava. Imamo i nove igrače, očekujem da budemo bolji nego prošle sezone. Želimo da pobeđujemo u sezoni i obezbedimo prednost domaćeg terena u plej-ofu U letnjoj pauzi sam radio na svom telu, želim da se konstantno unapređujem“, rekao je Bogdanović.

Srpski reprezentativac osvrnuo i na odnos sa Novakom Đokovićem.

„Sa Novakom imam više od prijateljstva, on mi daje veliku inspiraciju i motivaciju. On uvek ima najviše ciljeve i pobednički mentalitet i to je ono što može da se nauči od njega“ istakao je Bogdanović.

(Tanjug)

