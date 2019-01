Bojić napustio Čukarički, Luković stigao na početak priprema

BEOGRAD – Fudbaleri Čukaričkog, njih 26 na okupljanju trenera Sima Krunića, počeli su danas pripreme na stadionu na Banovom brdu.

Ekipu je napustio vezista Petar Bojić, kome je istekao ugovor, a došao je Luka Luković i očekuje se da uskoro postane prvo zimsko pojačanje „brđana“.

Trener Krunić kaže da su ambicije na proleće da se izbori plasman na međunarodnu scenu.

„Trenutno smo na četvrtom mestu, trudićemo se da tu ostanemo, to nam je cilj. Prema onome što smo do sada videli, najveći konkurenti biće nam lučanska Mladost i Napredak. Nadamo se da ćemo ostvariti zacrtano, Čukarički po svemu zaslužuje Evropu. Već dve godine, sticajem raznim okolnosti nismo igrali međunarodna takmičenja, ali je Čukarički klub koji je to i ranije zasluživao“, rekao je Krunić.

Čukarički 25. januara odlazi na bažične pripreme na Kipar, gde će biti sve do 9. februara.

(Tanjug)