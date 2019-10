Bokser preminuo od strahovitog udarca četiri dana posle borbe (video)

Američki bokser Patrik Dej preminuo je četiri dana nakon što je nokautiran od sunarodnika Čarlsa Konvela u borbi supervelter kategorije u Čikagu.

Dej je od udaraca Konvela zadobio povrede mozga i u bolnici, u 27. godini, izdahnuo nakon što je četiri proveo u komi.

„Bio je sin, brat, dobar prijatelj mnogima. Njegova pozitivnost i jak duh ostavljali su utisak na sve koje je upoznao“, napisao je u saopštenju promoter borbe Lu di Bela, a prenosi BBC.

Odmah posle borbe emotivno pismo objavio je 21-godišnji Konvel.

„Nikada nisam pomislio da bi ovo moglo da se desi Deju, hteo sam samo da pobedim. Da mogu sve da vratim učinio bih to. Niko ne zaslužuje da mu se to desi“, poručio je on.

Dej, koji je prethodno pobedio u 17 od 22 borbe, nokautiran je u 10. rundi od Konvela.

(Tanjug)