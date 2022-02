Bokseri Crvene zvezde bolji od Maribora

MARIBOR – Bokseri Crvene zvezde savladali su danas kao gosti Maribor 14:6 u petom kolu regionalne lige i sačuvali lidersku poziciju u B grupi.

Do kraja februara održaće se preostali mecevi petog kola, dok je šesto na programu u martu.

Maribor – Crvena zvezda Beograd 6:14 (omladinci: do 69 kg Luka Rašić – Radomir Jovanović 3:2, +91 kg Đelon Januzaj – Strahinja Novičić 4:1, seniori: do 56 kg Mohamad Rezai – Omer Ametović 0:5, do 60 kg Tadej Cernoga – Nemanja Gavrilović 3:2, do 64 kg Nikolov Nik Veber – Sejdi Nazif 0:5, do 69 kg Edin Sejdinović – Džejlan Toskić 4:1, do 75 kg Marko Makovec – Jovan Nikolić 0:5, do 81 kg David Forster – Aleksa Marković 0:5, 91 kg Aljaž Ban – Veljko Ražnatović 1:4, +91 kg Jure Šimunović – Milutin Stanković 1:4).

(Tanjug)

