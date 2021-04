Bokseri Naisusa iznenadili BK Sombor

BEOGRAD – Bokseri niškog Naisusa pobedili su BKSombor 14:8 u 4. kolu Superlige u Somboru.

Nišlije su trijumfom protiv jednog od najjačih timova napravili iznenađenje.

„Izvojevali smo veliku pobedu. Svi bokseri su dali sve od sebe kao i ceo stručni štab i na kraju smo stigli do trijumfa nad ekipnom koja je glavni kandidat za osvajanje ovogodišnje Lige. Bio je ovo revanš meča, prethodni smo izgubili kod kuće od strane BK Sombor i time nam je ova pobeda još značajnija. Ušli smo u neku mirnu luku, sledeći meč igramo protiv Loznice kod kuće, zadovoljni i na krilima pobede u Somboru dočekujemo narednog rivala. Ono što nam je jako važno i što nam daje mir je to što smo obezbedili plasman u plej of”, rekao je kapiten BK Naisus Petar Stošić.

Rezultati: BK Sombor – BK Naisus 8:14 (juniori: do 50 kg Miloš Marinković – Miroljub Asanović 0:2, do 75 kg Meka Ajdinović – Adam Krstović 0:2, seniori: do 54 kg bez rivala i borbe Vukašin Tepić (BK Sombor) 2:0, do 57 kg bez rivala i borbe Rade Joksimović (BK Sombor) 2:0, do 60 kg Sejdi Nazif – Nemanja Gavrilović 0:2, do 64 kg Moya Yoangel – Nikola Lazarević 2:0, do 69 kg Antonio Biset – Petar Stošić 0:2, do 75 kg Vladimir Gubaš – Dejan Dašić 0:2, do 81 kg Miloš Janković – Slobodan Jovanović 0:2, do 91 kg Mađi Jababu – Marko Docić 0:2, +91 kg Vladan Babić – Sanel Hasanović 2:0)

(Tanjug)

