Bolid šampiona Formule 1 Maksa Ferštapena stigao u Beograd

Bolid će se u TC Ušće nalaziti do sutra, 13. aprila, potom se seli u Ada Mall, gde će biti izložen od 14. do 16. aprila. Od 17. do 19. aprila biće prikazan u Mega Maxi u Nišu, dok će poslednja stanica biti u Delta sitiju 21. i 22. aprila.

Ovo je svojevrsna priprema za Red Bulov „showrun“ spektakl koji će se održati 17. septembra u Beogradu, kada će za bolidom Formule 1 sedeti legendarni Dejvid Kultard.

(Tanjug)

