Borjan i Stanković posetili Sigurnu kuću u Beogradu

BEOGRAD – Kapiten fudbalera Crvene zvezde Milan Borjan i trener Dejan Stanković posetili su danas Sigurnu kuću u Beogradu i na Dan žena ukazali na značaj borbe protiv nasilja u porodici, naročito nad ženama.

Kako se navodi na sajtu kluba, poseta je organizovana u saradnji sa kompanijom „Možart“, a sa željom da se ulepša teška svakondevnica stanarki ove kuće.

Tom prilikom uručeni su pokloni svim ženama i njihovim mališanima koji su smešteni u ovoj kući.

Takođe, Sigurna kuća je dobila tehniku neophodnu za uspešno funkcionisanje, koju je obezbedila Crvena zvezda u saradnji sa kompanijom „Možart“.

„Bilo je veoma emotivno i lepo. Videli smo u Sigurnoj kući dosta jakih žena, lepa deca, damama smo čestitali 8. mart. Drago mi je što smo učestvovali u ovoj akciji gde smo poslali poruku da mislimo i na druge. Žene su glavni pokretač i snaga porodice i na tome im treba čestitati“, izjavio je Stanković.

Zvezdin kapiten Borjan je jedan od onih koji često ističe važnost porodice u svim segmentima života.

„Pre svega, želim da čestitam današnji praznik svim ženama jer su one naše blago. Tu smo uvek da budemo velika podrška i nadam se da će što više ljudi izaći u ovakve akcije kako bi pružimili podršku ovim jakim damama u Sigurnoj kući“.

Borjan Popović istakao je da kompanija „Možart“ nije slučajno pokrenula kampanju Stop nasilju nad ženama.

„Iz decenijske saradnje sa Sigurnom kućom,videli smo da na problem porodičnog nasilja treba neprekidno ukazivati i zato smo sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost okupili vise od 600 sportista da bi poslali poruku da je nasilje nedopustivo i da se mora prijaviti. Hvala Milanu Borjanu koji je prvi stao uz nas i treneru Stankoviću i našem partneru Zvezdi što ukazuje na probleme koje moramo kao društvo zajedno da rešavamo“

Vesna Stanojević, koordinator Sigurne kuće, istakla je da to što se Crvena zvezda priključila ovoj akciji predstavlja veliku čast.

„Ovakve akcije su jako značajne jer je to veoma bitno svim ženama u Sigurnoj kući. Kada one osete da neko misli na njih i prepoznaje njihov problem, kao i da im pruži pomoć i podršku, to je za njih jako značajno. Time se podiže moral i samopouzdanje i ove dame se osećaju jače. Velika je čast za sve nas, što se i fudbalski klub Crvena zvezda priključila ovoj akciji, kao jedan vrhunski sportski klub u našoj zemlji i regionu“, poručila je ona.

(Tanjug)