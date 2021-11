Bosanci za rusku zastavu mislili da je srpska, pa napali Ukrajince (foto)

Uoči meča Bosna i Hercegovina – Ukrajina, došlo je do incidenta na Bilinom Polju u Zenici, razlog je zastava.

Kako navodi portal Klix.ba, organizatori meča su napravili neverovatan propust.

16.11.2021, Fans of Ukraine🇺🇦 turned the Russian🇷🇺 flag upside down and fans of Bosnia and Herzegovina🇧🇦 attacked them because they thought it was the Serbian🇷🇸 flag https://t.co/Fjy3xrlEmQ#ukrine #bosnia #russia #fans #hooligans #srbija #navijaci #flag pic.twitter.com/gxZlYDCslH

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 17, 2021