Brazilac napao Đokovića: Zašto je to uradio? Kako smo zaslužili takvo ponašanje?

Brazilac napao Đokovića: Zašto je to uradio? Kako smo zaslužili takvo ponašanje?

Marselo Melo, iskusni brazilski teniser, rekao je na konferenciji na medije da ga je iznenadilo ponašanje Novaka Đokovića na terenu rekavši nekoliko teških reči na račun najboljeg tenisera sveta.

Đoković i Stojanovićeva plasirali su se u četvrtfinale u miks dublu, a do osam najboljih stigli su pobedom protiv Brazilskog para – Mela i Luiz.

Srpski miks dubl odigrao je sjajan meč, ali Melo je drugačije video duel, te je na konferenciji za medije optužio Novaka za nesportsko ponašanje.

„Iznenadio me je, ali na negativan način. Nije bilo potrebe za tim. Pre dva dana je snimio video na kojem priča o Brazilu i Brazilcima, o našoj energiji, a sada se ponaša tako… Imao je smeč direktno u moja leđa koji nije baš morao tako da odigra. Ali dobro, ovo je tenis i svako pokušava da ga igra onako kako želi. Ja lično nikada ne bih igrao tako“, rekao je Melo novinarima u Tokiju.

Iskusni Brazilac tu se nije zaustavio.

„Postoje stvari koje ne mogu da razumem. Kako i zašto? Ništa mu nismo uradili da to zaslužimo. U jednom momentu je umalo pogodio Luizu. Naravno, ovo su Olimpijske igre, sve se dešava na terenu, on radi to što radi u igri, ali trebalo bi da ima određene granice. Mnogi ljudi bi se zamislili. Ne želim da stvaram kontroverze i polemike, ali svako ko je gledao meč i ume da čita između redova, zna o čemu govorim“, zaključio je Brazilac.

Đokovića su iznenadile takve reči brazilskog kolege i na konferenciji za medije nije imao komentar.

„Melo je rekao da sam ga provocirao? Ozbiljno? Zaista nemam nikakav komentar na to“, rekao je Novak na konferenciji.

