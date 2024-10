Brazilski novinari i političari nezadovoljni odlukom o osvajaču Zlatne lopte

Novinari i političari u Brazilu kritikovali su danas odluku da Zlatna lopta bude dodeljena fudbaleru Mančester sitija Rodriju, umesto Vinisijusu Žunioru iz Real Madrida i naveli da brazilski igrač nije nagrađen zbog borbe protiv rasizma.

Rodri je sinoć na ceremoniji u Parizu dobio Zlatnu loptu, a u najužem izboru je pobedio trojicu fudbalera Real Madrida, Vinisijusa, Džuda Belingema i Danija Karvahala.

Vinisijus je bio favorit za osvajanje prestižne nagrade, a kada se u ponedeljak pročulo da je Brazilac neće osvojiti, fudbalski klub Real Madrid odlučio je da bojkotuje ceremoniju i delegacija od 50 ljudi ostala je u Španiji.

Vinisijus je prošle sezone bio najbolji strelac Reala, koji je osvojio Ligu šampiona i titulu u Primeri. Rodri je osvojio Evropsko prvenstvo sa reprezentacijom Španije i bio je najbolji igrač turnira, a sa Mančester sitijem osvojio je titulu u Premijer ligi, Super kup Evrope i Svetsko klupsko prvenstvo.

Brazilski novinari saglasni su da je prema Vinisijusu počinjena nepravda, a neki su ocenili da se radi o najkontroverznijoj odluci u istoriji nagrade, koju je ustanovio magazin Frans fudbal 1956. godine, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Mnogi tvrde da je Vinisijusu uskraćena nagrada zbog njegovog stava o rasizmu sa kojim se suočava u Španiji.

„Znamo da je Vinisijus na meti rasizma u španskom fudbalu i drugim delovima Evrope i on se aktivno bori protiv rasizma. To nas dovodi do pitanja da li su na rezultat koji je doneo Rodriju pobedu uticali predrasude i rasizam prema Vinisijusu“, rekao je komentator brazilske televizije Globo Guda Šatra.

Urednik brazilskog lista Estado Gustavo Faldon rekao je da je tretman kojim je Vinisijus bio izložen „najveća nepravda u istoriji Zlatne lopte“.

„Činjenica da je Brazilac, da igra za Real Madrid i da je napadač, trebalo je da ide u njegovu korist s ozbirom na istoriju nagrade“, dodao je on.

Novinar I-Es-Pi-En (ESPN) Brazil Rodrigo Bueno rekao je: „Ovo je nepravedno“.

Novinarka brazilskog sajta UOL Mili Lakomb rekla je da je dodela Zlatne lopte „propustila priliku da oda počast igraču o kome se tokom sezone najviše pričalo, poznatog po driblingu, golovima, sposobnosti da rešava utakmice i društvenom aktivizmu“.

U glasanju za Zlatnu loptu učestvuju novinari iz 100 najbolje rangiranih zemalja na listi Međunarodne fudbalske federacije (Fifa). Svaki novinar izabere 10 igrača sa liste 30 nominovanih i rasporedi ih na mesta od prvog do 10.

Jedan od najuticajnijih brazilskih komentatora Galvao Bueno kritikovao je metode izbora.

„To nije samo pitanje fudbala, ko igra bolje, ova nagrada ima evropsku pristrasnost. Vinisijus nije pobedio zbog borbe protiv rasizma i jer njegova priča izaziva nelagodu“, rekao je on.

Urednik Frans fudbala Vensan Garsija rekao je za Ekip da je borba za prestižni trofej bila tesna.

„Na Vinisijusov rezultat uticalo je prisustvo Belingema i Karvahala u prvih pet jer matematički oduzimaju nekoliko bodova. To je sumiralo Realovu sezonu koju su nosila trojica ili četvorica igrača, a sudije su između njih podelile bodove, što je koristilo Rodriju“, naveo je on.

Vinisijus se oglasio posle dodele na društvenoj mreži X: „Uradiću to 100 puta ako treba. Oni nisu spremni“.

Brazilska ministarka za rasnu ravnopravnost Anijel Franko podržala je Vinisijusa.

„Ti si sjajan Vini. Rasizam nas nikada neće zaustaviti. Hajde da ispišemo istoriju“, navela je ona.

