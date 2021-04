Britanac koji je eliminisao Novaka se pravda: Samo sam se šalio

Danijel Evans, teniser koji je eliminisao Novaka Đokovića sa turnira u Monte Karlu, rekao je da se šalio kada je posle pobede nad prvim reketom sveta izjavio da ga je Novak iznervirao pre meča, te je zbog toga bio dodatno motivisan na terenu.

Britanac, koji nije uspeo da se plasira u finale Monte Karla, izjavio je posle pobede nad Đokovićem da je dobio dodatnu snagu pre starta tog meča jer je dugo čekao u svlačionici da izađe na teren.

„Đoković me je naterao da čekam za početak meča i da ostanem duže u svlačionici. To me je iznerviralo i dalo mi dodatnu energiju“, istakao je Evans.

Dan kasnije Evans je dobio pitanje koliko je dugo čekao Novaka i da li je zaista to uticalo na njegovu motivaciju, na šta je on odgovorio:

„Ne, to je bila samo šala. Stvarno ne, meč je ubrzo posle toga počeo. Istina je da sam malo čekao, ali nije bilo ništa strašno“, rekao je Evans i dodao:

„Tako da ne, to je bila samo šala sa Timom ili Amazonom“.

Prva izjava Britanca, koji je godinu dana bio suspendovan zbog pozitivnog doping testa, odnosno činjenice da je konzumirao kokain, malo je bacila senku na njegovu pobedu, ali se iskusno „iščupao“ rekavši se da je u pitanju bila šala.

Evans je svoj pohod u Monte Karlu završio u polufinalu u kom ga je Stefanos Cicipas rutinski pobedio u dva seta. Cicipas će u velikom finalu igrati protiv Rusa Andreja Rubljova.

(Sputnjik)

