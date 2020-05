Britanci im nudili pasoš, posao, kuću – Đokovići su rekli „ne“

Najbolji teniser sveta Novak Đoković ponovio je da je kao dečak imao ponudu da promeni državljanstvo i postane Britanac.

Kada je Đoković imao 14 godina Britanci su ponudili pasoš, bolje uslove, posao roditeljima, kuću…

– To je bilo veoma primamljivo za moje roditelje u tom trenutku, jer bi rešilo brojne probleme. Moji roditelji bi dobili posao, mi kuću, bila je sjajna ponuda. Nismo je prihvatili, rizikovali smo – rekao je Đoković u razgovoru sa Grejemom Bensindžerom.

Razloge za „Ne Britancima“ objasnila je Novakova majka Dijana.

– Ne možete da prodate dušu i ono što ste. Nisam mogla da živim tamo, deca bi bolje živela, ali niko od nas ne bi bio srećan. Mislim da Novak nikada ne bi igrao za Veliku Britaniju kao što igra za Srbiju celom dušom – rekla je Dijana.

Svestan je dobro Novak koliko je poteškoća njegova porodica preživela da bi on bio to što jeste danas i shvata da je odluka da se odbije britansko državljanstvo u to vreme bila ozbiljna kocka.

– Ne mogu da kažem da bi bilo pogrešno i da smo otišli tada, ko zna kako bi bilo, ali je život organizovao sve. Da budem iskren, odluka da ne odemo je najviše mojih roditelja, iako sam i ja bio uključen u razgovor. Nisam imao dobar osećaj od početka, ne želim da idem u Englesku, ne znam nikog tamo, hoću da ostanem sa mojim prijateljima u mojoj zemlji. Tamo ne bih bio srećan. Razumeo sam da je to odluka porodice i da moramo da se žrtvujemo da bih bio teniser. Ipak, mama i tata su napravili rizičan potez i odlučili da odbiju ponudu – objašnjava naš teniser.