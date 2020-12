Britanci žestoko napali Novaka, proglasili ga ‘kovidiotom’ godine

Britanski tabloid „Dejli Mejl“ proglasio je najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića za „kovidiota“ godine.

Not a new category on tonight's #SPOTY but can't help thinking #Covidiot Novak Djokovic is a deserving winner….🙄🤔😡 #SPOTY2020 pic.twitter.com/BsxSeOuWkc

— Heather Penny (@reelofthe51st) December 20, 2020