Bruks: Na papiru smo bolja ekipa od Turske, ali biće teško

BEOGRAD – Kapiten ženske košarkaške reprezentacije Srbije Jelena Bruks smatra da ekipa ima tešku kvalifikacionu grupu za odlazak na Evropsko prvenstvo 2021. godine.

Košarkašice Srbije u četvrtak u hali „Ranko Žeravica“ dočekuju Turkinje od 17 sati u prvom kvalifikacionom prozoru.

„Ima mnogo novih lica i želim da vidim kako ćemo da se uključimo u sistem. Znamo protiv koga igramo. Prošlo leto smo igrale dve pripremne utakmice sa njima, ali to nema nikakve veze sa zvaničnom. One neće doći da nam daju utakmicu. Mi smo na papiru bolja ekipa, ali očekujem izuzetno tešku utakmicu. Iskreno se nadam punoj hali, jer će nam to biti dodatni vetar u leđa. Sa navijačima i podrškom mnogo lepse igramo“, rekla je Bruks Tanjugu.

Krilni centar srpske reprezenaticije istakla je da se raduje novim igračicama u timu i da želi da im prenese znanje i iskustvo.

„Jedva čekam da vidim šta ta nova lica mogu da pruže i kakva je budućnost naše košarke. Ne bih želela da sve stane kada mi glavne igračice prestanemo sa igranjem za reprezentaciju. Želele bih da se uspesi nižu, jer to zaslužujemo. I nove devojke zaslužuju da se bore i da sa ponosom nose srpski dres“.

Rivali Srbije za odlazak na EP 2021. godine, pored Turske još su Albanija i Litvanija, a zbog rezultata prethodnih godina, izostanak aktuelnih osvajčica evropske bronze sa sledećeg šampionata Starog kontineta bio bi neuspeh.

„Od nas se uvek najviše očekuje, ali toga smo svesne. Mislim da imamo tešku grupu. Možda Litvanija nije uspela da se kvalifikuje za prethdno EP, a razlog za to je, po mom mišljenju, neskladnost ekipe i povrede. Albaniju ne poznajem, ali o njoj ćemo od petka da razmišljamo. Sada nam je Turska najbitnije i moramo da idemo utakmicu po utakmicu. Litvanija nas čeka kasnije, ali na nama je da damo sve od sebe i uradimo sve što selektorka traži od nas. Da probamo da sve od nas zavisi, a ne od druge ekipe“, rekla je igračica mađarskog Šoprona.

Plasman na Olimpijske igre Srbija će pokušati da obezbedi preko kvalifikacionog turnira u februaru, za koji je KS S podneo kandidaturu za domaćinstvo.

Odluka će biti poznata u petak, a žreb će biti održan 27. novembra.

„Mi smo na meti svih reprezentacija, svi vole da igraju protiv nas. Imaju dodatnu motivaciju, jer imamo dobre igračice i rezultate. Kakva god da nam grupa bude, biće nam teško. Nadam se da postoji šansa da dobijemo domaćinstvo i da ćemo uz našu publiku moći pošteno da se borimo i da odemo na OI. Cilj cele ekipe i san snova nekih igračica koje nisu bile u Riju, jeste da se ode u Tokio. Potrudiću se da budemo na OI, jer će to za mene najverovatnije biti poslednji nastup za reprezentaciju“, zaključila je Bruks.

