Budućnost izjednačila protiv Partizana u polufinalu ABA lige

Košarkaši Partizana poraženi su večeras u gostima u Podgorici od Budućnosti sa 73:74 (23:20, 17:16, 17:26, 16:12), i Budućnost je izjednačila na 1:1 u polufinalnoj seriji regionalne ABA lige.

Najefikasniji kod Partizana bili su Kevin Panter sa 17 i Pi Džej Doužer sa 10 poena.

Budućnost su do pobede predvodili Kevin Farel sa 13, Kenan Kamenjaš sa 12, Nikola Tanasković sa 11 i Flečer Megi sa 10 poena.

Nakon izjednačene prve četvrtine, Partizan je na startu druge deonice, posle trojke Pantera stigao do šest poena prednosti i trener Budućnosti Žakelj je zatražio taj-maut.

Posle tajm-auta, domaćin je uspeo da zaustavi nalet Partizana i serijom 6:0 rezultatski se vrati u meč. U poslednjem minutu prvog dela Partizan je napravio seriju 7:0 i na pauzu otišao sa četiri poena prednosti 40:36.

Najefikaniji kod Partizana u prvom delu bio je Pi Džej Doužer sa 10 poena.

Budućnost je bolje ušla u nastavak meča i na tri minuta pre kraja treće deonice stigla do pet poena prednosti, i tu prednost je uspela da zadrži do kraja četvrtine (57:62). Crno-beli su do zasotatka stigli ponajpre zahvaljujući lošem šutu za tri poena (3/17) i 11 izgubljenih lopti.

Na sedam minuta do kraja meča Frenk Kaminski je isključen pošto je dobio i tehničku ličnu grešku i nesportski faul, a Budoćnost je stigla do maksimalnih plus devet 59:68.

Crno-beli su na tri minuta do kraja uspeli nakon poena Pantera iz kontra napada da priđu na minus tri, a Žakelj je bio prinuđen da zatraži tajm-aut.

Budućnost je u poslednji minut ušla sa pet poena prednosti, ali je Partizan poenima Pantera i Avramovića stigao na poen zaostatka 15 sekundi do kraja meča.

Naneli je faulirao Kamenjaša koji je bio oba puta neprecizan, lopta je stigla do Avramovića koji je pokušao u poslednjim sekundama ali je promašio i Budućnost je stigla do pobede.

Serija se igra do dve pobede, a odlučujući treći meč igra se u petak, 10. maja u Beogradu.

(Beta)

