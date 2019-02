Bukić: Najoštrije osuđujem napad na vaterpoliste Zvezde

SPLIT – Prvi čovek Regionalne vaterpolo lige i izvršni direktor Hrvatskog vaterpolo saveza Perica Bukić najoštrije je osudio napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu, poručivši da je svaki čin nasilja „neprihvatljiv“.

„Ispred Hrvatskog vaterpolo saveza, te u svoje lično ime, najoštrije osuđujem incident koji se dogodio na splitskoj rivi, a u kojem su napadnuti vaterpolisti Crvene zvezde. Svaki čin nasilja, ikada, igde i prema bilo kome je jednostavno neprihvatljiv“, poručio je Bukić u saopštenju za javnost.

On je istakao da u Regionalnoj vaterpolo ligi, u 11 sezona, koliko se odvija ovo takmičenje, nikada nije bilo nikakvih incidenata niti napada na sportiste.

Bukić je naglasio da se i ovaj napad dogodio izvan, kako je rekao, bilo kakvog mogućeg autoriteta tela ovog takmičenja, budući da je do napada došlo na javnom prostoru u gradu, daleko od sportskog borilišta i u slobodno vreme sportista, prenosi „Slobodna Dalmacija“.

On je dodao da se „iskreno i duboko“ nada da ovaj inicident neće uticati na do sada „izuzetno korektne odnose“ između svih učesnika Regionalne lige, svih klubova i saveza, kao i na sam projekat zajedničkog sportskog takmicenja „koji se do sada pokazao vrlo uspešnim za sve njegove učesnike“.

„Sa druge strane, ovo što se dogodilo nikako mi u vaterpolo zajednici ne smemo potceniti, te i nas obvezuje da, sa svoje strane, napravimo dodatan napor da se ovako nešto više nikad i nigde ne ponovi“, zakljucio je Bukić.

Četvorica vaterpolista „Crvene zvezde“ napadnuta su danas u Splitu pred utakmicu sa „Mornarom“ u Regionalnoj ligi.

(Tanjug)