Ćavi: Barselona želi da pokaže da može da igra protiv najboljih

Trener fudbalera Barselone Ćavi Ernandes rekao je danas da je Mančester junajted jedan od najboljih timova Evrope i da će njegova ekipa u revanšu plej-ofa za osminu finala Lige Evropa pokušati da pokaže da može da igra protiv najboljih.

„Mančester junajted je u ovom trenutku jedan od najboljih timova Evrope. Ovo je najbolja ekipa Mančester junajteda poslednjih godina, a to su dokazali nedavnim rezultatima. Uneli su mnogo karaktera i intenziteta u svoju igru, strast, ritam, ono što su pokazali u prvom meču. I mi ćemo morati da uradimo isto, da pokažemo karakter i da verujemo u naš način igre. To je savršeni scenario u kome možemo da pokažemo da Barsa može da se takmiči i sa jednim od najboljih evropskih timova“, rekao je Ćavi.

Fudbaleri Barselone igraju u četvrtak od 21 čas na Old Trafordu protiv Mančester junajteda, revanš utakmicu plej-ofa za osminu finala Lige Evropa. U prvom meču u Španiji bilo je nerešeno 2:2.

„Još ne možemo da kažemo da se Barsa vratila. Videćemo sutra da li smo se promenili ili ne. Još smo u Ligi Evropa i dobili smo najtežeg protivnika u plej-ofu. Ali tu smo. Sutra nas čeka ispit“, dodao je Ćavi.

Fudbaler Barselone Žul Kunde rekao je da ekipa mora da odigra bolje nego u prvoj utakmici, iako misli da je na Kamp Nou dobro odigrala.

„Moramo da povećamo intenzitet, da povećamo pritisak kako bismo došli do lopte. To će biti ključno. Junajted je veliki protivnik, igramo na istorijskom stadionu, ali naša ekipa ima sve što je potrebno da odigra dobru utakmicu“, naveo je on.

Odbrambeni igrač španske ekipe rekao je da se ne plaši pritiska koji donosi utakmica.

„Postoji pritisak, ali to je pritisak koji volimo. Svi žele da igraju u ovako važnim utakmicama. To nije negativni pritisak, naprotiv“, dodao je on.

(Beta)

